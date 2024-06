Elezioni, oggi il confronto finale 

Conoscenza dei candidati alla carica di sindaco e di consiglieri, punti fondamentali dei programmi, ma soprattutto come pensano di “disegnare” la città nel prossimo quinquennio.

Il dibattito

Saranno alcuni argomenti al centro dell’incontro organizzato oggi alle 18 nell'aula magna del seminario diocesano Alghero-Bosa da L’Unione Sarda fra i tre candidati alla carica di sindaco. Al confronto è stata assicurata la presenza di Alessandro Campus per la lista “Bosa cambia Bosa”, Giuseppe Ibba per il raggruppamento “Bosa noi ci siamo” e Alfonso Marras per il gruppo “Bosa cambia”. L’unico dibattito pubblico tra i tre in corsa per indossare la fascia tricolore a pochi giorni dalla chiusura di una campagna elettorale breve ma molto intensa. In totale, compresi quelli alla carica di sindaco sono 51 i candidati in campo per assicurarsi un seggio nella prossima Assemblea civica. Si contenderanno il voto dei circa 7.300 elettori, compresi gli iscritti nell’elenco Aire.

L’attesa

Sulle rive del Temo c’è molto interesse per l’esito delle elezioni, considerato che il centrosinistra si ripropone agli elettori dopo che non si era presentato nel 2019 e si ritroverà come avversario un centrodestra diviso esattamente come cinque anni fa. L’appuntamento con le urne nel centro più popoloso della Planargia è guardato con attenzione anche a livello regionale.

L’appello

E ieri è intervenuto, prima della chiusura della campagna elettorale, anche il vescovo della Diocesi Alghero-Bosa, Mauro Maria Morfino. «Nell’imminenza delle prossime consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno, sento il dovere di comunicarvi tutta la mia personale gratitudine, come anche quella della nostra comunità diocesana, per aver scelto di assicurare questa nobile dedizione a favore delle vostre comunità locali – scrive il vescovo – Rinnovo il mio pieno convincimento che, davanti alla complessità di questa particolare fase storica si renda ormai opportuna ed urgente una comune azione educativa, capace di coinvolgere giovani e adulti verso nuovi stili di vita utili alla creazione di un rapporto armonico dell’uomo con l’Ambiente, come anche nel sistema delle relazioni sociali all’interno delle rispettive comunità locali. Famiglia e Denatalità; Sanità territoriale ed ospedaliera; Viabilità e Trasporti; Lavoro per i giovani e politiche per la casa, sono tra le preoccupazioni che ci accomunano».

Rapporti con Alghero

Infine monsignor Morfino auspica che tra Bosa e Alghero «possa essere avviata un’intensa collaborazione, al di là dei confini amministrativi, al fine di poter conseguire un modello di sviluppo culturale, economico e sociale a beneficio dei numerosi centri minori diffusi in tutto il territorio diocesano».

RIPRODUZIONE RISERVATA