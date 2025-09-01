Elezioni, nuove liste e sindaci “dissidenti” 

Anche il centrodestra è al lavoro per potersi accaparrare un posto nel nuovo consiglio provinciale e nelle parole dei sindaci che non figurano tra i firmatari del documento pro Mauro Usai, le motivazioni della non condivisione. Insomma, se a sinistra l’imbarazzo esiste per non essere riusciti a controllare la formazione che è andata oltre gli schieramenti partitici, dall’altra parte una chiamata alla disponibilità per formare una lista l’hanno ricevuta diversi consiglieri comunali del territorio che aderiscono ai partiti del centrodestra.

La sindaca

«Già il fatto che al momento ci sono due liste annunciate - dice la sindaca di Villamassargia Debora Porrà - evidenzia che questa annunciata unione, in realtà non esiste. Ho grande stima e rispetto dei colleghi sindaci, ma debbo anche dire di non aver ricevuto nessun invito agli incontri che hanno fatto, pertanto, non solo non ho sottoscritto il documento ma anche il fatto che al momento sto pensando e riflettendo, quindi non ho nulla da dire». Potrebbe quindi decidere di candidarsi? «Non lo confermo e allo stesso tempo non lo escludo». «Bisognava coinvolgere nella discussione ogni consigliere e amministratore del territorio - ha detto il sindaco di Sant’Anna Arresi, Paolo Dessì - io non ho firmato il documento perché ho precisato anche agli altri che non avevo il mandato. Per poterlo avere, ogni sindaco, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto coinvolgere ogni avente diritto al voto e quindi ogni consigliere comunale del proprio comune. Non c’è nessuna posizione particolare da parte mia e i colleghi lo sanno, proprio perché la mia posizione l’ho espressa nel corso di una riunione, alla quale mi sarei aspettato una riunione successiva con il coinvolgimento di tutti, invece così non è stato». Dello stesso tenore anche la dichiarazione del sindaco di Giba Andrea Pisanu che indiscrezioni davano per possibile candidato alla presidenza.

Libertà di scelta

«In realtà, io il 29 settembre, penso di non esserci per impegni di carattere personale - ha detto il sindaco di Giba - pertanto, credo che non potrò nemmeno esercitare il voto. Per quanto riguarda i colleghi di Giunta e Consiglio, abbiamo optato per il liberi tutti. Proprio perché ognuno di loro è espressione di diverse realtà politiche, così come è giusto che sia, voteranno liberamente come e chi vogliono».

Angelo Milia, sindaco di Teulada, avrebbe preferito un maggiore coinvolgimento sulla scelta del candidato: «Le occasioni di dialogo e di confronto con il resto del territorio sono state molto poche. Una di queste è stata quella di Sant’Antioco, a cui noi non abbiamo potuto partecipare Sarebbe dovuto seguire, a stretto giro, un altro incontro per parlare delle candidature a consigliere che ancora non è stata convocata».

