Elezioni: nessun confronto 

Non ci sarà alcun pubblico dibattito tra i candidati sindaco, Franco Manna e Fabrizio Calandruccio. «Un confronto non virtuale ma nella piazza pubblica, visti i post veicolati dai nostri antagonisti politici», lo aveva infatti chiesto, qualche giorno, fa il sindaco uscente, candidato nella Lista “Palau 2023-2028”. «Perché volete confrontarvi con noi», gli ha risposto Calandruccio, candidato di “Palau Avanti”; «Non è con noi che dovete misurarvi ma con tutti i cittadini di Palau per quanto avete fatto o non fatto nell'ultimo quinquennio». Nei prossimi giorni la sua lista organizzerà invece un pubblico incontro informativo sul programma che, scrive Calandruccio, «non consente distrazioni né lascia il tempo al contraddittorio o tanto meno allo scontro politico». Franco Manna ha intanto organizzato, per il prossimo 17 maggio, nel salone consiliare, un pubblico incontro elettorale dal titolo: Destinazione Palau, obbiettivo turismo 2023-2028. (c.ro.)

