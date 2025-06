Elezioni, Milia cerca nuovi alleati 

«Dobbiamo continuare ad allargarci, a ragionare con altri sulle cose da fare». Poche parole, quelle pronunciate dal sindaco Graziano Milia durante un incontro organizzato dal Movimento per Flumini in un hotel del litorale, che hanno aperto subito nuovi scenari. Un ragionamento generale con lo sguardo rivolto alle Amministrative 2026, senza mai confermare ufficialmente una sua ricandidatura che in tanti danno per certa. E sul movimento rappresentato in Giunta e in Consiglio dai residenti di Flumini, seconda forza politica della coalizione alla guida della città dal 2020, ha aggiunto: «Un’esperienza che ha dimostrato grande capacità e che deve proseguire».

Sguardo al centro

Un allargamento, quello prospettato dal sindaco, rigorosamente a forze civiche: «A quel punto è evidente che bisognerà discutere anche sulla figura che interpreterà la nuova coalizione, perché oltre a quelli della prima fila ci saranno anche gli altri della seconda con cui si deve ragionare. Manca meno di un anno alle elezioni», ha ricordato Milia, «ma questo non ci deve distrarre, dobbiamo lavorare intensamente perché abbiamo tante cose da chiudere e da radicare». Voci di corridoio di recente parlavano di interlocuzioni con Fi, poi smentite dai vertici provinciali e regionali del partito di Tajanu, mentre non si escludono alleanze con forze e gruppi centristi locali, senza simbolo di partito.

Il movimento

Nell’incontro intanto il Movimento per Flumini ha tracciato un bilancio delle cose fatte e di quelle che restano da fare. «Diverse strade sono state asfaltate e nelle prossime settimane ne verranno messe in opera altre, finalmente abbiamo la sede comunale di via Melibodes», le parole del segretario cittadino Antonio Cogoni. Nel lungo elenco ci sono anche la riqualificazione del parco Parodi, la valorizzazione del Nuraghe Diana e della Villa Romana, la manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di via Mar Ligure, l’animazione culturale nel litorale. «Senza dimenticare», ha sottolineato Cogoni, «la battaglia per l’acqua con Abbanoa che finalmente, anche se in parte, si sta risolvendo, e il rifacimento alle battute finali nella piazza Santa Maria degli Angeli».

Il futuro

E poi ci sono gli obiettivi per il futuro: la riqualificazione di altre strade della zona costiera, l’acqua in casa per tutti, il tentativo di acquisizione della casa cantoniera, l’ulteriore valorizzazione turistica dei beni culturali, e il potenziamento delle sedi distaccate amministrative e sociali. «Siamo la seconda forza politica che regge questa amministrazione, ed è dalla interlocuzione con gli alleati che dobbiamo ripartire per interpretare con migliori risultati il ruolo che ci compete», ha concluso il segretario cittadino.

Presente la Giunta quasi al completo, insieme ai due rappresentati del movimento in Consiglio Mauro Carreras e Luisella Deligios. E l’assessore di riferimento Tiziana Cogoni. Resta da scegliere il nodo dei 29 piani di risanamento, mentre sul mercato all’aperto si sta lavorando a una gestione della Pro Loco.

RIPRODUZIONE RISERVATA