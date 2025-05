Elezioni locali, trionfa Farage Harry: mio padre non mi parla ma voglio riappacificarmi  

LONDRa. Si tinge di celeste il firmamento della politica nel Regno Unito. È il colore di Reform UK capeggiato da Nigel Farage, già tribuno della Brexit e amico di lunga data del presidente americano Donald Trump: il suo partito é dilagato persino oltre le previsioni favorevoli di tutti i sondaggi nella tornata di elezioni locali svoltesi in alcuni territori dell'Inghilterra. Voto limitato, ma indicativo, che dà concretezza all'opa lanciata da questa forza trumpiana in salsa britannica sugli assetti consolidati di un'isola storicamente tradizionalista. Fino a mettere in discussione in prospettiva - nelle analisi del professor John Curtice, sondaggista di riferimento della Bbc - l'ipoteca sul potere segnata nel Regno dall'alternanza secolare fra la parrocchia del Labour e quella Tory.

Intanto Harry, il principe ribelle, lancia alla famiglia reale britannica un clamoroso appello alla riconciliazione. E in una intervista rilasciata alla Bbc ha escluso un ritorno nel Regno Unito. Dicendosi «sconvolto» per la decisione della Corte d'appello di Londra che, respingendo il suo ricorso, gli ha negato la scorta. Era stato il ministero dell’Interno britannico a revocare il diritto automatico alla scorta per lui e i suoi cari durante le visite nel Paese. Ma ora Harry ha espresso la volontà di ricucire i rapporti familiari, in particolare col padre re Carlo III: «Non so quanto gli resti da vivere, mio padre non mi parla più per questo», ha detto il duca di Sussex, riferendosi proprio all'ostacolo rappresentato dall'azione legale da lui avviata contro l’Home Office per ottenere la tutela di polizia nel Regno. Harry ha quindi affermato che «non ha senso continuare a litigare, la vita è preziosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA