Elezioni, l’ex sindaco scende in campo 

Il conto alla rovescia e già iniziato e le forze politiche sono al lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative. Le indiscrezioni sui candidati alla carica di primo cittadino non mancano. Per il momento la sindaca Maria Teresa Diana non sarebbe in corsa per il secondo mandato. Tra i nomi che circolano in questi giorni c’è quello di Elisabetta Rossu, attuale assessora alle Politiche sociali. "Arresinus”. «Per quanto riguarda il nostro gruppo consiliare posso dire che siamo impegnati a concludere la legislatura – afferma la diretta interessata – non sono stati cinque anni facili. La pandemia ha fortemente condizionato l'azione amministrativa. Il nostro gruppo, al suo interno sta valutando nomi e possibili alleanze, saprà esprimere le candidature migliori da proporre alla cittadinanza, ma su questo ragioneremo e ci confronteremo nei prossimi mesi»

Il toto nomi

La maggioranza per il momento non si sbilancia, ma negli ambienti politici cittadini si fanno altri nomi, come quello di Armando Linzas, attualmente consigliere di minoranza. «Stiamo lavorando con il nostro gruppo – afferma – per creare una squadra in grado di rilanciare il paese». Si sbilancia invece Valerio Ecca, un altro rappresentante dell’opposizione. «Una mia candidatura come sindaco? Ho dato la mia disponibilità, ma ovviamente vanno valutate diverse cose, anche a livello personale. Sarebbe una sfida che accoglierei volentieri e che darebbe completezza ad un percorso che ormai ho intrapreso dieci anni fa, ma per il momento bisogna aspettare, manca molto tempo alle elezioni amministrative». Non sarà sicuramente in corsa Renzo Argiolas: «Ho deciso di non candidarmi e lasciare spazio ad altri», taglia corto il consigliere di minoranza.

L’ex sindaco

Da qualche giorno si parla con insistenza della possibile candidatura dell’ex sindaco Paolo Dessi. «Se circola il mio nome – afferma – significa che i cittadini di Sant'Anna Arresi hanno un buon ricordo del lavoro fatto negli anni scorsi. È vero che non si deve volgere uno sguardo nostalgico al passato ma è anche vero che, se si creassero le condizioni garantite da un gruppo forte e compatto, valuterei con attenzione la possibilità di mettere a disposizione della comunità arresina la mia esperienza e le conoscenze, le competenze acquisite nel mio percorso di amministratore a vari livelli, per cercare di dare nuovo slancio e visibilità a questo paese che ha perso smalto e autorevolezza».

