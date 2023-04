Elezioni, Lara Depau lancia la sfida 

È Lara Depau il primo nome ufficiale dei candidati a sindaco di Tortolì. Cinquantaquattro anni, professione fotografa, è stata la vice di Massimo Cannas nel corso del mandato giunto anzitempo al capolinea il 24 gennaio scorso. Regina dei consensi con 517 preferenze alle Comunali 2019, Depau è sostenuta da un gruppo di persone della società civile animate dal desiderio di costituire una lista alla cui base c’è la volontà di portare avanti un progetto di sviluppo per la crescita turistica ed economica del territorio.

La svolta

Lara Depau è stata tra i dissidenti che hanno staccato la spina al Cannas-bis. Il terremoto politico aveva avuto strascichi polemici, con i dissidenti accusati di aver interrotto il mandato perché rimasti orfani della poltrona. «Ci era stata offerta la possibilità di ricoprire un ruolo parimenti retribuito, perciò escludo il fatto che il nostro addio sia riconducibile a un fattore economico. La verità è che è mancato il dinamismo politico che avrebbe garantito incisività sull’attività amministrativa che i nostri elettori si aspettavano». Le crepe interne alla maggioranza sono state un detonatore talmente potente da far saltare gli equilibri tra la Giunta e gli altri consiglieri vicini al sindaco. «Bisogna voltare pagina. Per Tortolì intravediamo uno scenario diametralmente opposto a quello attuale. In questo gruppo ho messo a disposizione l’esperienza maturata, ma tutti noi siamo animati dalla voglia di restituire a Tortolì il ruolo guida che gli compete sul territorio».

Nuova energia

Con il suo gruppo Depau vuole inaugurare una nuova stagione politica. «Abbiamo lavorato in sordina, facendo prevalere l’interesse generale della comunità su tutti gli altri aspetti. La dimostrazione è che il mio nome è il risultato spontaneo emerso dai ragionamenti del gruppo di lavoro. In questi mesi abbiamo sempre tenuto le porte aperte a qualsiasi tipo di dialogo, slegandoci da strette dinamiche di appartenenza politica». Dalla tassa di soggiorno, appena istituita, la cittadina si aspetta nuova linfa a beneficio dell’industria turistica. «La nostra comunità è a vocazione prettamente turistica, nonché volano dell’economica ogliastrina essendo sede delle maggiori attività produttive. La politica deve poter garantire un futuro migliore a tutti, incoraggiando investimenti. C’è la necessità di un’azione energica, efficace e immediata. Tutte condizioni che ho in serbo poiché sono rimaste inespresse».