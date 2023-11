Rush finale per le presidenziali in Argentina. Il candidato del peronismo moderato, l’oriundo italiano Sergio Massa, ha fatto appello al voto utile e alle larghe intese nell’ultimo dibattito in vista del ballottaggio di domenica, con l’obiettivo di conquistare il voto degli indecisi e di contrastare l’ascesa alla presidenza dell’ultraliberista Javier Milei.