Elezioni, la corsa è già iniziata 

I motori sono già accesi e le riunioni serali sono iniziate da tempo. È prematuro però avere qualche certezza sui nomi dei candidati. A Uras è già iniziata la corsa per il palazzo comunale dopo che a maggio scorso il Consiglio era stato sciolto dalla Regione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato. Un caso politico-amministrativo nato per le dimissioni di gran parte dell’assemblea. Alla domanda “si ricandiderà?” c'è chi risponde con un no categorico, chi preferisce il silenzio e chi invece ammette che in pentola qualcosa bolle già.

L’ex sindaco

Samuele Fenu che, dopo il verdetto dei giudici ha dovuto togliere la fascia tricolore e cedere il posto al commissario straordinario Giovanni Basolu, non vuole saperne di nuove elezioni: «È stata una delle esperienze più brutte e deludenti della mia vita. Per me era la prima avventura politica, mi ero messo in gioco per il bene del paese e dei cittadini e invece sono stato tradito dai miei stessi compagni di squadra. Era tutto scritto dall’inizio, per questo motivo non mi candiderò di nuovo, devo tutelare la mia salute. L’unico mio pentimento è quello di non aver chiesto alla segretaria di verbalizzare le minacce che ho ricevuto in Aula. Per me il Comune è un capitolo chiuso».

Le indiscrezioni

C’è chi fa il nome di Luciano Cadeddu, l’ex parlamentare dei 5 Stelle. «Inutile negare che tanti cittadini mi stanno chiedendo di scendere in campo - commenta - E questo mi fa piacere. Il mio obiettivo è quello di mettere in piedi una buona squadra per evitare di finire anticipatamente, come è accaduto mesi fa. A Uras ci sono tante persone valide». Nella squadra che Cadeddu sta tentando di formare ci dovrebbe essere anche Alberto Cera, ex vice di Fenu, ma lui taglia corto: «Per ora preferisco non rilasciare dichiarazioni».

Ritorna anche il nome di Gerardo Casciu, 71 anni, che è stato già sindaco di Uras: «Per ora non ci sto pensando, c’è ancora tempo». Laura Dessì, prima consigliera non eletta alle Amministrative del 12 giugno 2022 e attuale presidente del Comitato per la salute Unisal, non ha intenzione di mettere in piedi una lista. Ma lancia un appello: «Io sono disponibile. Se qualcuno ha bisogno del mio aiuto ci sono, nella trasparenza più totale e senza partiti politici però» sostiene. Qualcuno fa anche il nome di Daniela Saddi, ex consigliera di minoranza e da due mesi presidente della Pro Loco. Ma lei è decisa: «Assolutamente no, non avrei accettato di guidare l’associazione – spiega - Sono al lavoro per mettere in piedi tanti eventi culturali per risvegliare il paese e per collaborare con tutte le associazioni della nostra comunità e non solo. Non sto pensando alla politica».

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