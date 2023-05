Elezioni, la carica dei 233 candidati 

Dodici amministrazioni comunali da rinnovare, poco più di 14mila elettori, 23 candidati sindaco con altrettante liste collegate, per un totale di 233 candidati. E ancora sei sindaci uscenti che tentano il bis, sei donne aspiranti alla fascia tricolore, Cabras è il comune più grande dove si vota, Soddi quello più piccolo. Sono questi i numeri della competizione elettorale di domenica e lunedì, test che nell’Oristanese fa registrare diversi aspetti interessanti.

Le curiosità

In campo ci sono tutte liste civiche e nelle schede non comparirà alcun simbolo di partito, mentre nei due Comuni attualmente commissariati (Milis e Villanova Truschedu) si riscontra una inattesa vivacità con la presentazione di ben tre liste. Tra le curiosità emerge che in tre centri (Modolo, Villanova Truschedu, Pompu), la lista ha un nome simile (“Identità e tradizione”), con candidati sindaci e consiglieri tutti rigorosamente esterni al paese, alcuni inseriti con candidature multiple.

In campo

A Cabras esattamente come 5 anni fa in campo ci sono la squadra del sindaco uscente Andrea Abis e quella guidata dal capogruppo della minoranza Gianni Meli. A Narbolia il sindaco Gian Giuseppe Vargiu correrà anche stavolta da solo, con unico avversario il quorum. A Milis, dove il Comune è attualmente retto dal commissario, la sfida è fra la lista di Franco Frongia, Monica Ortu e Mondo Deiola. Ad Ales, il sindaco uscente Francesco Mereu si troverà di fronte l’ex assessore Antonello Rossi, mentre a Pompu il duello è fra il sindaco attuale Moreno Atzeni e lo sfidante Roberto Loche. Un solo candidato a Villaverde e Simala, con la discesa in campo del primo cittadino Sandro Marchi, mentre a Simala proverà a superare lo scoglio quorum il capogruppo della maggioranza Gianmarco Atzei. Duello tutto al femminile a Nughedu Santa Vittoria: il gruppo del sindaco e deputato Francesco Mura ha proposto Vanessa Corda che dovrà vedersela con la sfidante Gabriella Tatti. A Boroneddu dove per sostituire il sindaco Fabrizio Miscali, sono in lizza Maria Giovanna Salaris e Angelo Mele. Nella vicina Soddì partita fra la sindaca uscente Greta Pes e l’ex sindaco Francesco Mascia. A Modolo scendono in campo il vice sindaco Giovanni Maria Milia e Jonata Cancedda.