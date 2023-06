Elezioni, iniziate le grandi manovre 

A un anno dalla fine delle consiliatura sono cominciate le grandi manovre per l’appuntamento con le elezioni comunali, previste per la tarda primavera del 2024. E già circolano i primi rumors su chi potrebbe candidarsi alla guida della città e sulle possibili alleanze.

In pole position c’è l’attuale sindaco Tomaso Locci - quasi certa la sua rincandidatura - finora unico nome papabile per guidare una coalizione civica. Il primo cittadino ha respinto più volte l’idea di apparentamenti con partiti nazionali.

Fratelli d’Italia in campo

Si parte da una certezza: Fratelli d’Italia stavolta si presenterà. «Con chi, si vedrà, è tutto in costruzione, ma ci saremo», dice Mario Angius, membro dell'esecutivo provinciale di Cagliari e del direttivo monserratino del partito di Giorgia Meloni. In tanti ritengono possibile un'alleanza di FdI con i Riformatori (attualmente rappresentati dal consigliere Alberto Corda, che sta all’opposizione del sindaco Locci). «Il nome del candidato sindaco è sempre l'ultima cosa che si decide, prima si crea un progetto credibile, poi si parla di possibili candidature», taglia corto Angius.

Il ruolo dei “ribelli”

C’è poi il nodo di Monserrato in Movimento. Il gruppo, composto da Alessio Locci e Nicola Mameli, si ritiene ancora in maggioranza ma è stato di fatto “scomunicato” dal sindaco. Visto il rapporto teso tra i due consiglieri e il primo cittadino, è improbabile che i due, sempre se decideranno di continuare il percorso politico in Consiglio, sostengano di nuovo la compagine di Tomaso Locci. I bene informati ritengono più probabile un’alleanza proprio con Fratelli d’Italia. Ma per ora non ci sono conferme né smentite.

Possibile sfidante

Così come non è dato sapere se siano vere o meno le (non poche) voci che vorrebbero Paolo Lai, proprietario della Casa campidanese “Lai-Atzeni" e uno dei promotori della petizione contro il restyling dell’incrocio tra via del Redentore e via Giulio Cesare, tra i probabili sfidanti di Locci in un’ipotetica coalizione di centrodestra.

Il centrosinistra

Dall’altra parte, è certo che Andrea Zucca e Valentina Picciau correranno di nuovo con le attuali liste di appartenenza (rispettivamente "La Svolta”, di centrosinistra, e “Pauli Monserrato”, indipendentista): «Vogliamo ampliare il campo con altre due liste civiche e comunque con chi ci sta», dice Zucca, «siamo aperti al dialogo con il Pd e il M5s sui temi che riguardano la città». Anche qui, nessun nome, ma vox populi pensa che uno dei due si candiderà a sindaco. Il Pd (rappresentato in aula da Francesca Congiu) non si sbilancia: «Stiamo lavorando alla sintesi di un programma, solo dopo averlo stilato verrà espresso collegialmente il candidato sindaco e si potrà parlare di alleanze», dice la segretaria cittadina Emilia Coratti. Il neo consigliere del M5s Massimiliano Cao aggiunge: «Sto valutando l'idea di candidarmi, se sindaco o consigliere dipenderà dalle decisioni del mio gruppo e dalle coalizioni che si potranno realizzare». Insomma, i giochi sono appena iniziati.

RIPRODUZIONE RISERVATA