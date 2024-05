Elezioni, inizia la corsa dei 263 candidati 

I motori della campagna elettorale sono ormai accesi. Il primo a partire è stato il sindaco uscente Tommaso Locci, che domenica ha presentato le sue liste Monserrato Libera, Monserrato Futura, Monserrato Metropolitana e i suoi 60 candidati al Consiglio comunale.

Gli appuntamenti

Questa settimana toccherà ai suoi tre sfidanti: Efisio Sanna, Alberto Corda e Valentina Picciau. Il primo presenterà la sua coalizione e i candidati consiglieri (sempre 60) domani sera alle 18 ai giardinetti di via del Redentore. Venerdì sarà il turno di Corda che aprirà la sua campagna elettorale (70 i candidati consiglieri) in piazza Maria Vergine alle 18.45 dopo il ritrovo nella sede dei Riformatori (partito di appartenenza del candidato sindaco). Sabato, infine, sarà la volta di Picciau: alle 18 inaugurazione della sede in via del Redentore 236 B e poi ai giardinetti l'apertura della campagna elettorale e la presentazione dei 55 candidati delle liste.

I numeri

In totale, le liste che si presenteranno alle urne sono 14, mentre i candidati al Consiglio 263. Il primo cittadino uscente Tomaso Locci è appoggiato da tre civiche: Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana. La prima – Monserrato Libera - è quella che direttamente esprime il candidato sindaco. Fu infatti la stessa con la quale si candidò sia nel 2016 che nel 2019. Monserrato Futura, invece, è nata in occasione della tornata elettorale di cinque anni fa. È la primissima volta invece per Monserrato Metropolitana, lista civica nata proprio in occasione di queste imminenti elezioni. Il candidato del centrodestra, Alberto Corda, è sostenuto da Riformatori, Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas.

Le novità

Il partito di Giorgia Meloni già un anno fa aveva preannunciato la sua partecipazione alle elezioni monserratine, e infatti è una delle novità di queste amministrative nella cittadina dell'hinterland cagliaritano, insieme ad Alleanza Sardegna, lista nata in occasione delle recenti elezioni regionali e Civitas, sempre per quanto riguarda la coalizione di Corda.

Novità anche sul fronte del centrosinistra. Per Valentina Picciau corrono il Movimento 5 Stelle, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato. I pentastellati cinque anni fa erano espressione di Gianfranco Vacca, che si era candidato sindaco. La Svolta, invece, questa volta all'interno del suo simbolo ha anche quello dei Progressisti. Primissima volta invece per la lista civica Uniti, nata in origine per sostenere l’attuale presidente della Regione, Alessandra Todde, e che a Monserrato ha deciso di appoggiare Picciau. Efisio Sanna può contare su Partito democratico, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà. Il Pd alle scorse amministrative aveva appoggiato Picciau. Adesso Sardegna e Cultura è Libertà invece sono due civiche nate proprio a sostegno di Sanna. Tutte e 14 le forze in campo, si dicono pronte alla sfida che sta entrando nel vivo.

