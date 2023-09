Elezioni, inizia il toto-sindaco 

Meno di un anno alle elezioni amministrative per l’elezione del sindaco e a Calasetta ci si interroga sul suo futuro. Data probabile del voto il 9 giugno 2024, parte la carrellata di nomi (ipotetici) di chi ambisce a diventare primo cittadino o cittadina. La stessa sindaca in carica, non esclude una sua eventuale ricandidatura alla guida della maggioranza uscente. Se così non fosse, potrebbe abdicare in favore di Roberto Sinzu, l’attuale vice sindaco che però alla domanda specifica, risponde: «È troppo presto per parlarne e in ogni caso, sarà il gruppo a decidere». Gruppo fortemente contestato e sul quale erano riposte grandi aspettative, soprattutto alla vigilia delle precedenti elezioni, non solo dalle opposizioni ma anche da tanti cittadini e che fa affidamento sui mesi che mancano al termine della consiliatura, magari per tirare fuori il coniglio dal cilindro. Anche Antonio Vigo, più volte sindaco e che in diverse occasioni ha detto di voler appendere le scarpette al chiodo, recentemente non ha escluso la possibilità di scendere un’altra volta in campo. Tra i nomi che si rincorrono, anche quello dell’ex sindaco Remigio Scopelliti che però ha detto un “no” assoluto e di Angelo Serrenti che ha commentato «aspettiamo gli sviluppi ma non escludiamo nessuno e allo stesso tempo non confermiamo nessuna candidatura. Come gli altri si valuta la situazione per assicurare un futuro prospero per il nostro paese. Comunque il tempo è galantuomo e sarà lui a suggerire la persona più indicata per guidare la nostra comunità». Calasetta è in fase di riflessione e anche il mondo delle associazioni valuta una programmazione per il futuro.

RIPRODUZIONE RISERVATA