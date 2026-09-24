Elezioni in vista, partiti al lavoro 

A Oristano la politica comincia a spostare le sedie prima ancora di aver deciso chi dovrà sedersi al tavolo. E così, mentre in Comune la maggioranza tiene insieme a fatica FdI, Forza Italia, Riformatori, Psd’Az, Udc e Sardegna al Centro 20Venti, sotto traccia prende forma un’altra partita: quella del grande centro.

Il progetto

L’idea sarebbe quella di mettere allo stesso tavolo Udc, Psd’Az e 20Venti, oggi dentro la maggioranza, e i Progressisti, all’opposizione. A fare da regia Orizzonte Comune, formazione che in Regione sostiene la maggioranza di centrosinistra e che, non esprimendo oggi alcun sindaco di capoluogo, potrebbe guardare a Oristano per costruire un progetto civico e centrista. Un’operazione che nasce anche dai malumori per il peso assunto da Fratelli d’Italia negli equilibri del centrodestra e per alcune caselle ancora vuote, tra Provincia ed enti di sottogoverno.

I commenti

Nelle interlocuzioni, accanto al nome del presidente di Consorzio Uno, Gianvalerio Sanna, avrebbe preso quota quello di Marco Franceschi , segretario di Confartigianato. «Osservo una situazione in evoluzione e mi rendo conto che c’è desiderio di cambiamento e di un cambio di passo. Sono espressione del mondo civile, non ho tessere e mi considero centrista. L’idea di contribuire a un progetto per il governo della città che sappia raccogliere, anziché dividere, mi renderebbe orgoglioso», commenta Franceschi.

Il Psd’Az, attraverso Domenico Gallus , mette l’accento sulla lealtà: «Per natura, sono una persona che mantiene la parola. Al momento mi sento nel centrodestra e vi resterò, se il centrodestra dimostrerà altrettanta lealtà nei confronti del partito. La parola data va mantenuta, altrimenti ognuno si sentirà libero di fare le proprie scelte».

L’Udc lascia aperto il cantiere. «Stiamo parlando con tutti e non è stato chiuso alcun accordo. Prima viene la coalizione, poi i programmi e infine il sindaco», spiega il segretario Michele Piredda . La base sarebbe «centrista, ma aperta ad altre forze», senza preclusioni verso Orizzonte Comune. E ammette: «Ci sono questioni aperte in Provincia e c’è malcontento». Una certezza, però, la mette sul tavolo: «Non facciamo accordi con Futuro Nazionale».

Centrodestra

Forza Italia guarda alla manovra con prudenza. «È prematuro - dice il segretario provinciale Giovanni Mascia - Forza Italia è saldamente nel centrodestra. Abbiamo sentito parlare di un polo centrista che coinvolgerebbe anche forze oggi in maggioranza». Il dubbio è sulla tenuta politica: «Mi chiedo come si possa stare insieme a livello comunale e trovarsi invece su fronti opposti in Regione».

I Riformatori mettono un punto fermo. Andrea Santucciu , commissario cittadino: «Siamo convintamente nel perimetro del centrodestra. E il nostro candidato non può che essere il sindaco uscente». Da FdI arriva invece il tentativo di ricompattare il centrodestra. Salvatore Ledda parla della necessità di «cambiare il modo di intendere la politica a livello locale» e indica Oristano come punto di partenza per «un nuovo patto di governo per la Sardegna». La sfida, dice, è «contro la coalizione del Campo Largo che governa l’Isola». Per questo «non si può immaginare di rilanciare la città dividendo le forze». E anche nel centrodestra i nomi non mancano. Il sindaco Massimiliano Sanna non sembra intenzionato a farsi da parte. Ma potrebbero affacciarsi anche il segretario cittadino di FdI, Fulvio Deriu, e l’assessore Simone Prevete.

Centrosinistra

Nel centrosinistra, intanto, il quadro resta aperto. I nomi di Antonio Solinas e Massimiliano Daga circolano per Palazzo Campus Colonna. Maria Obinu , dei Progressisti, ribadisce: «Siamo nel centrosinistra e abbiamo fatto un percorso inequivocabile in Consiglio». Ma sul grande centro lascia uno spiraglio: «Non chiudiamo porte in faccia a nessuno». Il centrosinistra, precisa, «deve fare un percorso chiaro, senza imposizioni e con un candidato condiviso».

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