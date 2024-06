Elezioni in Iran, vince l’astensione  

Teheran. «Un importante test politico» per la tenuta della Repubblica Islamica. Questo è il significato delle elezioni presidenziali in Iran per la Guida Suprema, Ali Khamenei, che dopo avere votato in mattinata ha esortato la popolazione a recarsi in massa alle urne, tra i timori che la partecipazione possa essere molto bassa. «Per coloro che nutrono dubbi se votare, non c’è motivo di averne. È facile e non dà loro fastidio né prende loro tempo, anzi, porta molti benefici», ha detto l’anziano leader, che da giorni chiede agli iraniani di votare «per sconfiggere i nemici», dopo che alle presidenziali del 2021 si era registrata l’affluenza più bassa dalla fondazione della Repubblica islamica nel 1979, con poco più del 48%, e la partecipazione era calata ulteriormente solo pochi mesi fa, alle amministrative di marzo, quando ha votato circa il 40% degli aventi diritto.

Adesso sono oltre 61 milioni, compresi i residenti all’estero, a votare in seggi distribuiti in 100 Paesi nel mondo. «La partecipazione è stata molto inferiore al previsto», ha affermato a metà giornata ieri l’ex deputato Mahmoud Sadeghi, mentre non si conoscono ancora i dati ufficiali. Sono stati segnalati rallentamenti a Internet e nei giorni scorsi dissidenti e attivisti avevano apertamente lanciato appelli per boicottare il voto, citando la violenza del regime degli ayatollah, anche nella repressione delle proteste esplose alla fine del 2022 dopo la morte di Mahsa Amini, la ventenne curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non avrebbe portato correttamente il velo. Nel frattempo, l’orario di chiusura dei seggi è stato esteso di quattro ore.

In seguito al ritiro di due candidati di area conservatrice, il sindaco di Teheran Alireza Zakani e Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, sono quattro i politici che si sfidano nelle elezioni, convocate dopo la morte, in un incidente aereo il 19 maggio, del presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi. L’unico candidato riformista a cui è stato concesso di competere è Masound Pezeshkian, medico 70enne ed ex ministro della Sanità durante la presidenza di Mohammad Khatami (2001-2005). Gli ultimi sondaggi lo davano primo classificato con un consenso superiore al 30%, ma per essere eletti al primo turno è necessario raggiungere più del 50% delle preferenze. Gli altri candidati sono conservatori. Mostafa Pourmohammadi è dato sotto l’1%, ma la partita si gioca tra l’attuale presidente del Parlamento Mohammad Bagheri Ghalibaf e l’ultraconservatore Saeid Jalili.

