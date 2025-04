Elezioni in Canada, Donald a gamba tesa 

Washington. Donald Trump entra a gamba tesa nelle elezioni in corso lunedì in Canada rilanciando la sua proposta di trasformarlo nel 51° Stato Usa. «Buona fortuna al grande popolo canadese», ha scritto su Truth invitando a eleggere «l’uomo che ha la forza e la saggezza di dimezzare le tasse, aumentare gratuitamente il vostro potere militare, quadruplicare la vostra produzione di auto, acciaio, alluminio, legname, energia, senza dazi, se il Canada diventasse l’amato 51° Stato degli Usa». «Guardate - prosegue - quanto sarebbe bella questa terra. Libero accesso senza confini».

Il nome di Trump non compare sulle schede elettorali, ma è nella mente dei 29 milioni di elettori canadesi chiamati al voto. La guerra commerciale e le minacce del tycoon hanno catalizzato l’attenzione degli elettori, rinnovando l’orgoglio nazionale sino al boicottaggio dei prodotti americani e con un effetto boomerang nei sondaggi per il dopo Trudeau, un regno durato 10 anni. Fino ad alcuni mesi fa i conservatori, guidati dal 45enne Pierre Poilievre, avevano un vantaggio di 25 punti, ma le sortite di Trump hanno ribaltato i pronostici, con i liberali del premier Mark Carney ora in lieve vantaggio di tre punti.

