Elezioni, in 35 centri è il tempo delle scelte 

Saranno 35 i Comuni della provincia che nella primavera 2027 eleggeranno sindaci e consiglieri comunali. Un appuntamento particolarmente significativo per il numero di amministrazioni coinvolte, perché interesserà oltre un terzo dell’elettorato oristanese e riguarderà anche i due centri maggiori: Oristano e Terralba. La tornata elettorale segnerà (presentazione liste permettendo), il ritorno al voto anche in tre realtà oggi commissariate: Uras, Boroneddu e Bidonì.

La geografia

Nell’area Campidano e Sinis saranno dodici le amministrazioni da rinnovare: Baratili San Pietro , Bauladu , Marrubiu , Ollastra , Oristano , Riola , Solarussa , Terralba , Tramatza , Uras e Zerfaliu . Undici invece i Comuni in Alta Marmilla e Grighine: Albagiara , Baradili , Gonnoscodina , Mogorella , Morgongiori , Nureci , Ruinas , Senis , Siamanna , Siris e Villaurbana . In sette andranno al voto nel Montiferru-Planargia: Bonarcado , Cuglieri , Sagama , Scano Montiferro , Seneghe , Tinnura , Tresnuraghes . Sei nel Guilcier-Barigadu: Aidomaggiore , Ardauli , Boroneddu , Bidonì , Sedilo , Tadasuni .

Il capoluogo

Le attenzioni maggiori sono concentrate su Oristano, dove il quadro politico appare ancora tutto da definire. A differenza di quanto avvenuto nel 2022, quando la sfida principale vide contrapposti i tradizionali schieramenti di centrodestra e centrosinistra con la vittoria di Massimiliano Sanna, questa volta non si esclude una ridefinizione delle alleanze o la nascita di nuovi intese capaci di rimescolare il quadro.

Terralba, Marrubiu

Anche a Terralba è ancora tutto da stabilire. La maggioranza deve sciogliere il nodo legato alla ricandidatura del sindaco Sandro Pili che guida il Comune da due mandati, mentre i gruppi di minoranza hanno avviato il confronto per proporre una lista di alternativa democratica. Nella vicina Marrubiu lo scenario pare già definito con Luca Corrias deciso a chiedere nuovamente la fiducia degli elettori alla guida della lista civica che cinque anni fa aveva corso senza avversari. Rimane invece ancora incerta la presenza di una lista contrapposta con il possibile ritorno dell’ex sindaco Andrea Santucciu, ipotizzato nei mesi scorsi ma che sembra oggi meno probabile.

Villaurbana, Siamanna

Molto attese le scelte di Villaurbana dove il sindaco, Paolo Pireddu, ha l’obbligo di ricandidarsi ed essere rieletto, altrimenti perderebbe la carica di presidente della Provincia. Pare che a sfidarlo possa essere l’ex sindaco Antonello Garau. Nella vicina Siamanna non è improbabile invece la ricandidatura, dopo vent’anni di fila, dello storico sindaco Velio Melas.

Sedilo, Tresnuraghes

A Sedilo Salvatore Pes, giunto quasi al termine del secondo mandato, ha più volte manifestato la volontà di non ricandidarsi. All’interno della maggioranza sono in corso valutazioni per individuare il successore, mentre sul fronte opposto i nomi che circolano sono quelli del consigliere regionale Peppino Canu e dell’ex consigliere comunale Gianni Carta. Resta anche aperta l’ipotesi di una nuova discesa in campo di Gianni Meloni, sconfitto di misura nella precedente competizione elettorale.

Ricambio certo a Tresnuraghes, dove dopo due mandati il sindaco Gianluigi Mastinu dovrebbe passare il testimone alla vice Gabriella Sanna.

Uras

A Uras pare invece ancora tutto in alto mare, anche se si ha notizia del lavoro per la formazione di almeno due liste (sino a poco tempo fa per una era sceso in campo anche l’ex parlamentare Luciano Cadeddu).

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