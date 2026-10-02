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Provincia.
03 ottobre 2026 alle 00:29

Elezioni, il ricorso è costato ventimila euro 

Le reazioni politiche dopo la bocciatura da parte del Tar: «Ritardi e spese inutili» 

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Sono sotto la lente degli amministrazione, le motivazioni della sentenza con la quale il Tar ha respinto il ricorso elettorale per la Provincia del Medio Campidano. La decisione era attesa e il dispositivo è arrivato: inammissibile. Ma, al di là dell’esito, la partita per eleggere il presidente dell’ente non si esaurisce nel verdetto dei giudici: il dibattito politico si accende sul tempo perso e sul costo di circa ventimila euro, tra spese legali e schede elettorali da rifare perché la data della consultazione elettorale è slittata. «Non sappiamo», dice la vicepresidente, Maura Boi, «quando si tornerà al voto. Sentiremo i legali e le tipografie per la ristampa o la modifica delle schede».

Le perplessità

Il sindaco di Gesturi e consigliere provinciale, Emilio Serra, e il consigliere Simone Murtas riferiscono: «C’è una sfumatura che getta un’ombra sulla vicenda. In fase di deposito delle memorie delle parti per la prima udienza la Provincia ha presentato le memorie difensive, e appena un’ora dopo sono arrivate le controdeduzioni del ricorrente. A chi sono state consegnati questi atti prima dell’ufficialità? Serve trasparenza e chiarezza. Il Consiglio provinciale incontri il legale dell’ente per fare chiarezza».

Le contestazioni

Consiglieri, comunali e provinciali, assessori e sindaci puntano la lente d’ingrandimento sulla sentenza che di fatto conferma la situazione della vigilia del voto: stessi elettori, stessi candidati: i sindaci di Collinas e di Barumini, Francesco Sanna ed Emanuele Lilliu. «Chiaro il pronunciamento dei giudici», dice Sanna, «si esprima quanto prima l'elettorato. La priorità è dare risposte ai problemi contingenti e programmare in maniera condivisa e unitaria le azioni per il bene delle comunità». Lilliu aggiunge: «Risolta la controversia, ripartiamo in armonia il prima possibile: continuare a perdere tempo non giova a nessuno».

Lungaggini inutili

Sul tempo perso a causa del ricorso in tanti si rifanno alla sentenza, nella parte in cui i giudici scrivono che «non basta denunciare l’elezione come illegittima per annullarla, occorre dimostrare il danno subito e il vantaggio da ottenere dalla decisione del giudice». Il consigliere Massimiliano Paderi commenta: «Il danno è per le casse pubbliche, fondi spesi per difendersi da un processo del quale qualcuno dovrà spiegare le motivazioni politiche». Il collega Dario Piras: «Tempo prezioso volato via e la Provincia non ha ancora una guida legittimata e autorevole». Marco Maccioni: «Voglio sperare che si acceleri per il ritorno alle urne. Non si può continuare ad amministrare tra incertezze e poco coinvolgimento». Il consigliere del Comune di Arbus, Agostino Pilia, contro il ricorso si era espresso subito: «Una scelta politica per allungare il tempo e consentire ai gruppi stretti di guadagnare consensi».

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