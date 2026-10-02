Elezioni, il ricorso è costato ventimila euro 

Sono sotto la lente degli amministrazione, le motivazioni della sentenza con la quale il Tar ha respinto il ricorso elettorale per la Provincia del Medio Campidano. La decisione era attesa e il dispositivo è arrivato: inammissibile. Ma, al di là dell’esito, la partita per eleggere il presidente dell’ente non si esaurisce nel verdetto dei giudici: il dibattito politico si accende sul tempo perso e sul costo di circa ventimila euro, tra spese legali e schede elettorali da rifare perché la data della consultazione elettorale è slittata. «Non sappiamo», dice la vicepresidente, Maura Boi, «quando si tornerà al voto. Sentiremo i legali e le tipografie per la ristampa o la modifica delle schede».

Le perplessità

Il sindaco di Gesturi e consigliere provinciale, Emilio Serra, e il consigliere Simone Murtas riferiscono: «C’è una sfumatura che getta un’ombra sulla vicenda. In fase di deposito delle memorie delle parti per la prima udienza la Provincia ha presentato le memorie difensive, e appena un’ora dopo sono arrivate le controdeduzioni del ricorrente. A chi sono state consegnati questi atti prima dell’ufficialità? Serve trasparenza e chiarezza. Il Consiglio provinciale incontri il legale dell’ente per fare chiarezza».

Le contestazioni

Consiglieri, comunali e provinciali, assessori e sindaci puntano la lente d’ingrandimento sulla sentenza che di fatto conferma la situazione della vigilia del voto: stessi elettori, stessi candidati: i sindaci di Collinas e di Barumini, Francesco Sanna ed Emanuele Lilliu. «Chiaro il pronunciamento dei giudici», dice Sanna, «si esprima quanto prima l'elettorato. La priorità è dare risposte ai problemi contingenti e programmare in maniera condivisa e unitaria le azioni per il bene delle comunità». Lilliu aggiunge: «Risolta la controversia, ripartiamo in armonia il prima possibile: continuare a perdere tempo non giova a nessuno».

Lungaggini inutili

Sul tempo perso a causa del ricorso in tanti si rifanno alla sentenza, nella parte in cui i giudici scrivono che «non basta denunciare l’elezione come illegittima per annullarla, occorre dimostrare il danno subito e il vantaggio da ottenere dalla decisione del giudice». Il consigliere Massimiliano Paderi commenta: «Il danno è per le casse pubbliche, fondi spesi per difendersi da un processo del quale qualcuno dovrà spiegare le motivazioni politiche». Il collega Dario Piras: «Tempo prezioso volato via e la Provincia non ha ancora una guida legittimata e autorevole». Marco Maccioni: «Voglio sperare che si acceleri per il ritorno alle urne. Non si può continuare ad amministrare tra incertezze e poco coinvolgimento». Il consigliere del Comune di Arbus, Agostino Pilia, contro il ricorso si era espresso subito: «Una scelta politica per allungare il tempo e consentire ai gruppi stretti di guadagnare consensi».

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