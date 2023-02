Elezioni, il Psd’Az schiera Ladu 

I sardisti si sono riuniti per oleare la macchina organizzativa. La scadenza elettorale di Tortolì e Jerzu fa gola a tutti gli schieramenti. Nella cittadina costiera c’è da raccogliere l’eredità amministrativa del sindaco destituito Massimo Cannas. «A Tortolì - rivela Deplano - prenderemo posizione sostenendo una delle liste civiche. L’appuntamento nella cittadina capoluogo è particolarmente importante e speriamo di ottenere un ottimo risultato per il bene della comunità».

I sardisti guardano alle elezioni comunali di primavera. In Ogliastra la tornata coinvolge Tortolì e Jerzu. Il coordinamento della Federazione territoriale del Psd’Az, guidata dal commissario Mario Deplano, e alla presenza del vicepresidente nazionale del partito, Salvatore Giacu, si è riunito in assemblea a Jerzu. Ieri erano in sala anche i responsabili delle undici sezioni ogliastrine riconosciute dallo statuto.

All’ordine del giorno l’analisi politica generale sul territorio. La lente d’ingrandimento è finita sulle imminenti amministrative in vista delle quali il partito ha annunciato massima attenzione: «Saremo presenti con i nostri candidati», ha dichiarato Mario Deplano, 64 anni.

Lavori in corso

Dimissionario

Qui il referente del Psd’Az è il segretario di sezione, Marcello Ladu, uno dei nove consiglieri dimissionari che hanno staccato la spina al secondo mandato di Cannas. Ladu sarà della partita anche alle prossime elezioni, benché ancora non sia stato definito il ruolo: aspirante sindaco o consigliere? «Ladu potrebbe essere uno dei candidati», glissa Deplano.

Oltre a Ladu a Tortolì, nell’assemblea di ieri sono stati nominati i referenti del partito per Seui (Mario Deplano) e Jerzu (Roberto Congiu). Le elezioni si terranno anche a Seui. «Speriamo di tornare presto a far parte dell’Ogliastra», puntualizza Deplano. Che fa il punto sulla condizione del Psd’Az sul territorio. Lo fa usando un linguaggio sportivo: «Siamo in forma e reciteremo un ruolo importante in ogni reparto. Ci stiamo preparando anche per elezioni regionali».

