Elezioni, il centrosinistra verso la chiusura della lista 

Potrebbe essere ufficializzato anche oggi il nome del candidato o della candidata alla carica di sindaco della coalizione formata dai partiti e movimenti che a carattere regionale hanno sostenuto la candidatura della governatrice Alessandra Todde; coalizione allargata ad alcuni gruppi civici che si definiscono di area moderata. Il lavoro di preparazione della lista da schierare alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno sarebbe già concluso e, anche ieri sino a tarda notte, si stavano ultimando gli dettagli dell’accordo.

Al tavolo erano presenti esponenti del Partito democratico, del Movimento 5Stelle, della lista Uniti per Alessandra Todde e rappresentanti di alcune componenti della società civile che si dichiarano alternative alla maggioranza attuale e alla possibile alleanza unica sardista e di centrodestra, alla quale si sta lavorando sul fronte opposto. La conferma che si è in dirittura d’arrivo è assicurata da Carlo Solinas, candidato alle regionali della lista Uniti per Alessandra Todde, che in un comunicato anticipa anche alcune idee programmatiche di sviluppo, «da concertare con la cittadinanza come via maestra per garantire pluralità e rappresentanza che, se concretizzati potrebbero far fare a Bosa un salto di qualità enorme». ( s. c. )

