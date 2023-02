Elezioni, il centrodestra sfoglia la margherita 

Due nomi ci sono già, un terzo è all’orizzonte. Ma, alla fine, il centrodestra potrebbe addirittura puntare su un quarto candidato alla carica di sindaco. Niente di nuovo, tutto sommato: la scelta del leader mette a rischio la compattezza di tutte le coalizioni, anche di quelle che appaiono, inizialmente, unite. Nel corso dell’ultimo vertice, finalmente, Fratelli d’Italia e il Partito sardo d’Azione hanno fatto i loro nomi: per i “meloniniani” il candidato è Massimo Carboni mentre i sardisti propongono Gigi Garau. Il terzo nome? Secondo le voci che circolano nella cittadina, Forza Italia avrebbe proposto l’Udc Matteo Venturelli. «Io e lui», corregge Tonio Scano, uomo forte dei berlusconiani ad Assemini, «siamo amici. Ma non ho assolutamente fatto il suo nome. Noi non sosteniamo a priori nessuno». Venturelli conferma: «Come partito non abbiamo ancora espresso un nome. Dunque, nessuno può averlo proposto». E Garau aggiunge: «Per il momento, ci sono solo due candidati».

I ragionamenti

Due nomi, quelli di Garau e di Carboni, sui quali si potrebbero trovare un accordo. «Sono due persone degne, valuteremo la più idonea», dice Scano. «Siamo disposti a ragionare su quei nomi. Ma chiediamo garanzie di serietà», puntualizza Venturelli. Che cosa signfica? In primo luogo, che Fratelli d’Italia non può fare la parte del leone solo perché è il partito di maggioranza relativa. «All’ultima riunione», spiega Garau, «io non ho partecipato perché sapevo il partito avrebbe fatto il mio nome. Carboni, invece, era presente e si è autoproposto». Ma c’è un altro aspetto che crea qualche malumore. «Ci eravamo posti alcune regole sulla scelta dell’aspirante sindaco: tra queste, il fatto che dovevano essere esclusi quelli che erano già stati candidati per quel ruolo». Cioè, Scano, sconfitto al ballottaggio da Sabrina Licheri nel 2018, e proprio Carboni, allora in Fortza Paris, uscito al primo turno nel 2013.

Il quarto nome

Un nome che apparirebbe, dunque, bruciato in partenza. Tanto da far pensare che Fratelli d’Italia stia facendo ricorso a tatticismi politici. Brucia, cioè, un nome “falso” per mettere poi d’accordo tutti su un candidato “vero”, proponendosi come partito che salva la coalizione. Magari, facendo davvero il nome, già anticipato una decina di giorni fa, di Niside Muscas. «Non so», conclude Garau, «se sia così. Ma è tardi, non c’è più tempo per i giochini. Occorre individuare subito un candidato che conosca bene la cittadina e che sia in grado di risolvere i tanti problemi con i quali facciamo i conti tutti i giorni».