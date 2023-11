Elezioni, il 3 marzo l’ultima data utile 

L’ultima data utile per la celebrazione delle prossime elezioni Regionali è il 3 marzo 2024. La prima utile è il 28 gennaio. La decisione finale sul calendario dovrebbe essere presa al prossimo tavolo nazionale delle Regionali. Era in programma oggi, ma molto probabilmente slitterà a causa dei forti attriti tra Lega e Fratelli d’Italia legati alla decisione di FdI di uscire dalla Giunta del Trentino a guida Lega.

Una cosa però è certa: i rappresentanti delle forze politiche lavorano per comprendere nell’election day anche il voto del Piemonte, nonostante in questo caso la scadenza del mandato sia qualche mese dopo il 3 marzo. Le altre regioni chiamate alle urne sono, oltre alla Sardegna, la Basilicata, l’Abruzzo e l’Umbria.

Ovviamente, l’ultima data utile consentirebbe ai partiti di organizzarsi meglio in vista della presentazione delle liste e dei candidati alla carica di governatore. In teoria, se la data delle elezioni fosse il 3 marzo, i candidati dovrebbero essere presentati entro l’1 febbraio. Questo vuol dire che le forze politiche avrebbero a disposizione ancora alcune settimane da dedicare alle trattative che, per gli schieramenti, si stanno rivelando molto complicate.

