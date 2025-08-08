Elezioni, i sindaci puntano su Mauro Usai  

Ormai manca solo l’ufficialità, ma i dati di fatto vedono in “nomination” Mauro Usai, sindaco di Iglesias come candidato alla presidenza della Provincia. La benedizione arriva direttamente dai sindaci riuniti a Sant’Antioco, su invito di Ignazio Locci per discutere gli ultimi dettagli in vista delle elezioni fissate per il 29 settembre prossimo. L’incontro dei primi cittadini che è riuscito a fare sintesi dopo due tentativi nei giorni scorsi ha visto, oltre alla partecipazione di Ignazio Locci e Mauro Usai, quella di Romeo Ghilleri (Nuxis), Gianluigi Loru (Perdaxius), Marcellino Piras (Villaperuccio), Gianluca Pittoni (Masainas), Sasha Sais (Musei), Massimo Impera (Santadi), Paolo Dessì (Sant’Anna Arresi) mentre il sindaco di Narcao, Antonello Cani ha delegato l’assessore Gianni Lai a rappresentarlo.

La riunione

C’era anche il sindaco di Carloforte Stefano Rombi che proprio due giorni fa aveva dichiarato di non essere disponibile alla candidatura a Presidente, si è collegato da remoto con i suoi colleghi riuniti nel palazzo municipale di Sant’Antioco e ha condiviso la decisione presa assieme agli altri, quella di sostenere un progetto unitario per il bene del territorio che va bene oltre i partiti e si identifica in una prossima lista super partes capeggiata dal sindaco di Iglesias Mauro Usai.

Due incontri

La riunione ha avuto luogo in due tempi e in due luoghi, prima nella sala del consiglio comunale e nell’ufficio di Ignazio Locci per tracciare la linea definitiva, poi al museo Barreca per la cerimonia di inaugurazione del nuovo allestimento. In linea di massima, tutti d’accordo, salvo riserve già evidenziate dal sindaco di Carbonia Pietro Morittu che però non ha preso parte all’incontro. Gli altri assenti avrebbero già condiviso per le vie brevi con i colleghi linea e soprattutto candidato alla presidenza. Le ultime resistenze, poche per la verità, i sindaci contano di risolverle al telefono, con l’interlocuzione di tutti i partecipanti all’incontro. Oltre alla condivisione che verrà formalizzata “nero su bianco” in un documento atteso per le prossime ore, i sindaci e delegati, hanno discusso proprio dell’importanza e della necessità di uno schieramento forte e compatto da parte del territorio attraverso i sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente e della rappresentanza nella lista che si dovrà predisporre per il consiglio provinciale che potrà essere composto da sindaci e da consiglieri comunali. Deleghe, deroghe e particolari dell’ultim’ora sono stati affrontati in ogni minimo dettaglio. Manca solo l’ufficialità, ma ormai è tutto pronto.

