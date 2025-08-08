VaiOnline
Provincia.
09 agosto 2025 alle 00:18

Elezioni, i sindaci puntano su Mauro Usai  

Manca l’ufficialità, continuano le trattative per i candidati alla carica di consigliere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ormai manca solo l’ufficialità, ma i dati di fatto vedono in “nomination” Mauro Usai, sindaco di Iglesias come candidato alla presidenza della Provincia. La benedizione arriva direttamente dai sindaci riuniti a Sant’Antioco, su invito di Ignazio Locci per discutere gli ultimi dettagli in vista delle elezioni fissate per il 29 settembre prossimo. L’incontro dei primi cittadini che è riuscito a fare sintesi dopo due tentativi nei giorni scorsi ha visto, oltre alla partecipazione di Ignazio Locci e Mauro Usai, quella di Romeo Ghilleri (Nuxis), Gianluigi Loru (Perdaxius), Marcellino Piras (Villaperuccio), Gianluca Pittoni (Masainas), Sasha Sais (Musei), Massimo Impera (Santadi), Paolo Dessì (Sant’Anna Arresi) mentre il sindaco di Narcao, Antonello Cani ha delegato l’assessore Gianni Lai a rappresentarlo.

La riunione

C’era anche il sindaco di Carloforte Stefano Rombi che proprio due giorni fa aveva dichiarato di non essere disponibile alla candidatura a Presidente, si è collegato da remoto con i suoi colleghi riuniti nel palazzo municipale di Sant’Antioco e ha condiviso la decisione presa assieme agli altri, quella di sostenere un progetto unitario per il bene del territorio che va bene oltre i partiti e si identifica in una prossima lista super partes capeggiata dal sindaco di Iglesias Mauro Usai.

Due incontri

La riunione ha avuto luogo in due tempi e in due luoghi, prima nella sala del consiglio comunale e nell’ufficio di Ignazio Locci per tracciare la linea definitiva, poi al museo Barreca per la cerimonia di inaugurazione del nuovo allestimento. In linea di massima, tutti d’accordo, salvo riserve già evidenziate dal sindaco di Carbonia Pietro Morittu che però non ha preso parte all’incontro. Gli altri assenti avrebbero già condiviso per le vie brevi con i colleghi linea e soprattutto candidato alla presidenza. Le ultime resistenze, poche per la verità, i sindaci contano di risolverle al telefono, con l’interlocuzione di tutti i partecipanti all’incontro. Oltre alla condivisione che verrà formalizzata “nero su bianco” in un documento atteso per le prossime ore, i sindaci e delegati, hanno discusso proprio dell’importanza e della necessità di uno schieramento forte e compatto da parte del territorio attraverso i sindaci dei comuni del Sulcis Iglesiente e della rappresentanza nella lista che si dovrà predisporre per il consiglio provinciale che potrà essere composto da sindaci e da consiglieri comunali. Deleghe, deroghe e particolari dell’ultim’ora sono stati affrontati in ogni minimo dettaglio. Manca solo l’ufficialità, ma ormai è tutto pronto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 