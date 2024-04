Elezioni, grandi manovre nella maggioranza 

Chi guiderà il Comune di San Gavino Monreale nei prossimi cinque anni? È questa la domanda che si pongono in tanti a due mesi di distanza dalle prossime comunali. Le scadenze si avvicinano, ma ad oggi sono pochi i gruppi civici che hanno annunciato la loro discesa ufficiale in campo come l’ex assessore comunale Paolo Onnis, 69 anni, che vuole restituire a San Gavino Monreale la sua centralità politica e geografica: «Oggi il paese si trova in una posizione marginale. Dobbiamo ripartire dallo spirito di comunità e coesione ora assente». Il consigliere Stefano Altea è uno dei artefici del gruppo civico San Gavino Monreale città futura: «Abbiamo riunito un numero importante di persone serie e competenti accomunate dal desiderio di far rinascere il nostro Comune».

La manovre

Le grandi manovre sono nell’attuale maggioranza da cui potrebbero venir fuori almeno due o tre liste. Da una parte il sindaco Carlo Tomasi, al lavoro in gran segreto, potrebbe scendere in campo per il terzo mandato o decidere di sostenere una lista guidata forse dall’assessore Bebo Casu, ma sono solo ipotesi perché al momento gli interessati mantengono il più stretto riserbo sugli incontri in corso.

Di sicuro è al lavoro per formare una lista civica Nicola Ennas, 53 anni, forte di un’esperienza decennale da vicesindaco e di diverse legislature da consigliere. Scenderà in campo anche l’assessore di Fratelli d’Italia Libero Lai, 40 anni, che non rivela i nomi dei possibili alleati: «Sarò in campo, ma soprattutto sarò a disposizione del gruppo di cittadini impegnati in un progetto squisitamente civico che abbia l'obiettivo di migliorare San Gavino».

L’assessore

«La scelta del progetto da sposare – continua Lai – viene dalla coerenza e dai rapporti di lealtà umana che sempre hanno avuto e avranno un ruolo primario nelle mia vita. Il progetto non prevede vincoli di nessun genere, titoli di studio o altro bensì la presenza di figure che vivono la comunità attraverso il loro operato e la loro presenza, che sono espressione del mondo dei giovani, della scuola, dello sport del sociale ecc, e che danno un valore aggiunto e spassionato. La politica esclusiva e non inclusiva dei titoli di studio non ci appartiene».Ancora sfumata la posizione dell’assessora Silvia Mamusa, 50 anni, segretaria locale del Pd: «È fondamentale partire dalla condivisione di un nuovo progetto collettivo per San Gavino Monreale. Stiamo ricevendo risposte interessanti da parte di tutti gli interlocutori politici che abbiamo sinora incontrato. Si tratta di formazioni politiche di sinistra, indipendentiste e moderate. Vogliamo formare una lista civica con molteplici competenze. Resto disponibile e metterò a disposizione la mia esperienza. Non saremo alleati con Fratelli d’Italia».

