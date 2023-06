Elezioni Europee, Berlusconi archivia la “maggioranza Ursula” 

Il centrodestra apre il cantiere delle Europee dell'anno prossimo, convinto che dopo il voto di Roma, Atene e, chissà, anche dopo quello di Madrid a luglio, l'asse tra conservatori e popolari possa sfondare anche a Bruxelles. Silvio Berlusconi lo sostiene convintamente chiedendo alla Lega di farne parte, escludendo però «gli estremisti irresponsabili». E ricevendo il no di Salvini all'ingresso nel Ppe.

Nel 2024 si voterà col proporzionale, e la sfida sarà tutti contro tutti, anche nella stessa coalizione. In un'intervista al Giornale, Berlusconi benedice la scelta di esportare il “modello italiano” anche in Europa, archiviando la cosiddetta maggioranza Ursula, di cui Forza Italia tuttora fa parte. «L'asse fra popolari, liberali e socialisti ha fatto il suo tempo», dice: «Tenere insieme forze che hanno visioni e obiettivi diversi porta solo alla paralisi o a soluzioni pasticciate. Le alternative sono il centrodestra e la sinistra».

Passaggio accolto con soddisfazione da Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d'Italia all’Europarlamento. Ma nel suo commento emerge una implicita punzecchiatura a Forza Italia, quando definisce il centrodestra italiano «modello Meloni» e quando difende a spada tratta l'identità di FdI, la cui leader guida i conservatori e rifomisti europei. «Le parole di Berlusconi - osserva Fidanza - vanno nella direzione di quello che stiamo facendo, con l'obiettivo di esportare il modello Meloni anche in Europa».

Qualche dissapore emerge anche tra FI e Lega. Nell’intervista, il Cavaliere afferma che la nuova coalizione in Ue deve lasciare fuori «frange estremiste inaffidabili e irresponsabili». Un implicito riferimento proprio ai compagni di gruppo di Matteo Salvini a Strasburgo, come Le Pen e i tedeschi di Adf, con cui il Ppe non vuole avere nulla a che fare. Salvini ribatte escludendo l'ingresso nel Ppe, cui rinfaccia proprio l'alleanza con i socialisti: «Non credo che piaccia agli elettori moderati».

