Elezioni, ecco la prima lista 

Ufficializzata la prima lista per le elezioni comunali. Si chiama “ Rinascita Boroneddu”, e ha come candidato alla carica di sindaco Angelo Mele, 60 anni, di Abbasanta, consigliere provinciale nel mandato 2010-2015, titolare di una agenzia di spettacoli. «Sul suo nome – afferma il portavoce Dino Piras- è stata trovata la massima condivisione del gruppo. Lo ringraziamo per aver accettato, certi di aver individuato un capolista autorevole, che conosce la realtà della comunità, per aver avuto da oltre 30 anni rapporti con tanti cittadini ed associazioni, in termini personali e lavorativi». Mele spiega di «essersi messo a disposizione con umiltà, amicizia e spirito di servizio. Sono convinto che anche Boroneddu può recitare un ruolo nel territorio e all'interno dell'Unione dei Comuni, in un'ottica di solidarietà che non deve mai venire meno». ( s. c. )

