Elezioni, doppia sfida tra due liste 

Due liste a Settimo San Pietro, altrettante a Maracalagonis per il rinnovo dei Consigli comunali.

Settimo San Pietro

I candidati a sindaco sono l’uscente Gigi Puddu e Massimo Pusceddu, entrambi iscritti al Pd. Puddu è primo cittadino da due legislature, ex assessore e componente della Conferenza della Città metropolitana di Cagliari e della Conferenza dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Pusceddu ha ricoperto il massimo incarico in due precedenti legislature. Ancora prima è stato assessore e vice sindaco, ex consigliere provinciale e capogruppo Pd in Consiglio provinciale fino alla soppressione delle Province. Dal 2023 Pusceddu è segretario locale del Pd, al quale è iscritto anche Gigi Puddu. Ecco le liste: “Settimo progressista Gigi Puddu sindaco”: candidato sindaco Gianluigi Puddu. Candidati consiglieri. Maria Rita Arba, Alice Atzeri, Stefano Atzori, Alessandro Camboni, Salvatore Castaniotto (noto Totò), Antonio Concu (noto Lello), Enrico Corona, Francesco Dellamassa, Chiara Fanni, Andrea Locci, Elisabetta Milia, Paolo Pisu, Marta Pitzalis, Nicoletta Pitzalis, Maria Antonietta Puddu, Erika Vacca. Massimo Pusceddu è il candidato sindaco della lista “Settimo democratica”. Con lui ci sono Michele Camboni, Danilo Carta, Elisa Corona, Enza Deiana, Orlando Deiana, Terenzio Deidda, Aurora Demuro, Luisa Guiso, Roberta Lianas, Federico Marci, Francesca Melito, Renato Mereu, Federico Orgiana, Melissa Pireddu, Sara Pisu, Efisio Tolu.

Maracalagonis

La sindaca uscente Francesca Fadda si ripropone per “Vivere Maracalagonis”. Sedici i candidati a consigliere: Mario Angioni, Salvatore Angioni, Andrea Argiolu, Valerio Bracci, Lugi Cabras (noto Gigi), Francesca Cocco, Maria Paola Corona, Ornella Dessì, Antonio Fadda, Giampaolo Frau, Tomasina Farris, Elio Ghironi, Simona Melis, Francesco Pinna, Maria Maddalena Serra, Antonina Usala. L’agronomo Luigi Orrù è il candidato sindaco con la lista “Maracalagonis guarda avanti”. Candidati consiglieri: Prospero Arzu noto Massimo), Rosalba Boi, Marco Cantori, Francesca Corona,nota Chicca, Ennio Fogli, Antonio Melis, Elisabetta Melis, Debora Moderana, Gianluca Mudu, Mariangela Perra, Saverio Pinna, Elisabetta Podda, Maurizio Porru, Marcella Salis, Vinicio Sanna, Elena Serreli.

RIPRODUZIONE RISERVATA