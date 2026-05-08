VaiOnline
Settimo-Maracalagonis.
09 maggio 2026 alle 00:50

Elezioni, doppia sfida tra due liste 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due liste a Settimo San Pietro, altrettante a Maracalagonis per il rinnovo dei Consigli comunali.

Settimo San Pietro

I candidati a sindaco sono l’uscente Gigi Puddu e Massimo Pusceddu, entrambi iscritti al Pd. Puddu è primo cittadino da due legislature, ex assessore e componente della Conferenza della Città metropolitana di Cagliari e della Conferenza dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Pusceddu ha ricoperto il massimo incarico in due precedenti legislature. Ancora prima è stato assessore e vice sindaco, ex consigliere provinciale e capogruppo Pd in Consiglio provinciale fino alla soppressione delle Province. Dal 2023 Pusceddu è segretario locale del Pd, al quale è iscritto anche Gigi Puddu. Ecco le liste: “Settimo progressista Gigi Puddu sindaco”: candidato sindaco Gianluigi Puddu. Candidati consiglieri. Maria Rita Arba, Alice Atzeri, Stefano Atzori, Alessandro Camboni, Salvatore Castaniotto (noto Totò), Antonio Concu (noto Lello), Enrico Corona, Francesco Dellamassa, Chiara Fanni, Andrea Locci, Elisabetta Milia, Paolo Pisu, Marta Pitzalis, Nicoletta Pitzalis, Maria Antonietta Puddu, Erika Vacca. Massimo Pusceddu è il candidato sindaco della lista “Settimo democratica”. Con lui ci sono Michele Camboni, Danilo Carta, Elisa Corona, Enza Deiana, Orlando Deiana, Terenzio Deidda, Aurora Demuro, Luisa Guiso, Roberta Lianas, Federico Marci, Francesca Melito, Renato Mereu, Federico Orgiana, Melissa Pireddu, Sara Pisu, Efisio Tolu.

Maracalagonis

La sindaca uscente Francesca Fadda si ripropone per “Vivere Maracalagonis”. Sedici i candidati a consigliere: Mario Angioni, Salvatore Angioni, Andrea Argiolu, Valerio Bracci, Lugi Cabras (noto Gigi), Francesca Cocco, Maria Paola Corona, Ornella Dessì, Antonio Fadda, Giampaolo Frau, Tomasina Farris, Elio Ghironi, Simona Melis, Francesco Pinna, Maria Maddalena Serra, Antonina Usala. L’agronomo Luigi Orrù è il candidato sindaco con la lista “Maracalagonis guarda avanti”. Candidati consiglieri: Prospero Arzu noto Massimo), Rosalba Boi, Marco Cantori, Francesca Corona,nota Chicca, Ennio Fogli, Antonio Melis, Elisabetta Melis, Debora Moderana, Gianluca Mudu, Mariangela Perra, Saverio Pinna, Elisabetta Podda, Maurizio Porru, Marcella Salis, Vinicio Sanna, Elena Serreli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’isola e l’Europa

«Continuità territoriale da ripensare»

L’ex premier Letta a Cagliari: sinora modelli poco incisivi, serve una battaglia comune 
Alessandra Carta
agricoltura

«Costi impazziti, campagne allo stremo»

Da Cagliari l’appello di Coldiretti e del ministro Lollobrigida all’Ue: «Meno tasse» 
Roberto Murgia
Il caso

Delitto Mocci: caccia al quarto uomo

I Ris potrebbero svelare il nome del complice della rapina e dell’omicidio 
Francesco Pinna
Garlasco

E Sempio disse: «Il sangue c’era»

Intercettazioni e appunti: alla scoperta delle carte dell’inchiesta sul delitto 
Le crisi

Colpite due petroliere iraniane Ira di Teheran, minaccia Usa

Intanto la Casa Bianca annuncia tre giorni di tregua in Ucraina 
Fiera Nautica.

Pronti per la sfida in mare aperto

Il vice ministro Valentini: «Formazione, Olbia può essere polo nazionale» 
Caterina De Roberto
Mobilità.

FlixBus sbarca nell’Isola, al via da giugno

La low cost coprirà la Cagliari-Alghero, passando da Sanluri, Oristano e Sassari 
Il focus.

Poetto, la posidonia non si tocca

L’assessora: è una risorsa, per ora resta lì. I balneari: mette in fuga i turisti 
Mauro Madeddu