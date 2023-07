Elezioni dei nonnini, cercasi scrutatori 

Scrutatori cercasi per le elezioni che porteranno all’elezione del nuovo comitato di gestione del Centro di aggregazione sociale per anziani in Casa Cossu, previste per il prossimo 17 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, nell’aula consiliare di via Giofra.

Gli interessati possono presentare la domanda fino al prossimo 10 luglio all’ufficio di Protocollo del Comune, esclusivamente sul modulo scaricabile dal sito istituzionale e disponibile anche nella portineria comunale. Ovviamente possono presentare la propria candidatura solo coloro che risultano regolarmente iscritti al centro di aggregazione sociale e soprattutto che non risultino candidati alle elezioni per comporre il comitato di gestione. Una volta ricevute tutte le candidature, dagli uffici di via Nazionale verranno estratti due candidati fra quelli che risultano in regola con le prescrizioni del regolamento.

