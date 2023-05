Elezioni, corsa solitaria per l’attuale sindaco Marchi 

Ancora una corsa solitaria a Villa Verde per la lista “Insieme per Bàini 2023”, unico raggruppamento a presentarsi alle elezioni amministrative del 28 e29 maggio. A guidarla il primo cittadino in carica Sandro Marchi, che conferma buona parte della sua squadra con le ricandidature del vice sindaco Mariano Troncia, dell’assessore Manuele Salis e dei consiglieri Maurizio Cocco, Adolfo Giglio, Giovanni Ledda, Mauro Saini. Volti nuovi sono invece quelli delle quattro donne Alessia Garau, Anna Maria Lampis, Francesca Scema, Silvia Turnu. E allora anche il programma di governo è in continuità con quanto messo in campo negli anni trascorsi, «Obiettivo – afferma Marchi- è il mantenimento e potenziamento dell’offerta dei servizi di qualità fino ad ora garantiti. Gli ultimi cinque anni sono stati caratterizzati da un forte impegno dell’amministrazione uscente su diversi fronti: da quello sociale e culturale ai servizi e dei lavori pubblici, del lavoro. Iniziative che il Comune intende ancora mettere in campo nei prossimi cinque anni. Tra le opere più qualificanti, la realizzazione del secondo lotto della piazza Mercato (finanziamento Regionale di 300 mila euro progetto d’appalto); secondo lotto della ristrutturazione ex Casa Vincenzo Carcangiu per realizzare una struttura di tipo socio sanitario, (progetto definitivo approvato). Nel centro della Marmilla andranno alle urne 248 cittadini.

