Elezioni, corsa affollata in laguna 

Nessun volto nuovo. Almeno per ora. Il Comune di Santa Giusta, dove i cittadini la prossima primavera saranno chiamati alle urne per rinnovare il Consiglio comunale, sarà nuovamente governato da chi conosce bene l’aula consiliare. In campo dovrebbero esserci tre liste. Una sarà capeggiata dall’attuale sindaco, Andrea Casu. Un’altra da Antonello Figus, che ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati, dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020. Potrebbe esserci anche Salvatore Melis, docente, assessore alla Cultura, allo Sport e ai Lavori pubblici diversi anni fa, quando i sindaci erano prima Tino Melis e poi Angelo Pinna. Questo è lo scenario, ma non si escludono colpi di scena. Anche l’attuale vicesindaco, Pierpaolo Erbì, durante una recente riunione, ha fatto sapere alla maggioranza di essere disponibile.

I programmi

Il sindaco Andrea Casu, 68 anni, non esita a esprimere il suo desiderio di governare per altri cinque anni: «Innanzitutto, sono ancora giovane – scherza – ma soprattutto ho tanta voglia di fare e di vedere i progetti realizzati con le risorse che abbiamo ottenuto in questi anni, non senza fatica. Ecco perché, anche questa volta, come nel 2020, ho dato la disponibilità al mio gruppo. Ora non ci resta che attendere e vedere cosa succederà nelle prossime settimane». Casu poi precisa: «Mi piace ricordare che Santa Giusta è tra i pochi Comuni in Sardegna a non aver applicato l’addizionale Irpef, il che significa che abbiamo lavorato bene».

Il ritorno

L’ex sindaco Antonello Figus, 67 anni, ora tra i banchi della minoranza e presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, temporeggia, ma non troppo: «Mi piacerebbe guidare nuovamente il mio paese, inutile negarlo», racconta dopo che alle ultime elezioni non era riuscito a indossare la fascia tricolore per 60 voti di scarto rispetto a Casu. «Per questo, durante gli incontri con il gruppo dell’opposizione, mi sono reso disponibile a guidare una lista di qualità. La mia candidatura a sindaco non è stata ancora ufficializzata. Sarà una decisione del gruppo, verrà presa tutti assieme. Sono convinto che la mia esperienza mi sarà di aiuto». Infine, c’è Pierpaolo Erbì, ora vice sindaco. In tanti dicono che potrebbe essere candidato a sindaco, ma lui nega e dice: «Ho dato anche io la mia disponibilità. Punto. Per il resto si vedrà». L’ex assessore Salvatore Melis, 66 anni, è chiaro: «Mi piacerebbe, anche perché in tanti mi stanno chiedendo di scendere in campo, ma attualmente sono ancora indeciso. Ci devo ragionare».

