Elezioni, corsa a tre per il Municipio  

Il sindaco di Uta Giacomo Porcu non si candiderà per le prossime elezioni comunali. Il primo cittadino fa sapere che non è interessato a correre per un nuovo mandato. Ma in paese la campagna elettorale è già iniziata e non mancano le indiscrezioni. I nomi più gettonati sono quelli dellì’attuale vicesindaca Michela Mua, 48 anni, laureata in ingegneria civile edile, che ha già confermato la sua candidatura; Paolo Angioni (62 anni, già sindaco Dc tra il 1990 e il ’95, lavora nell’ufficio tecnico del Consorzio industriale provinciale di Cagliari) e Alessandro Ladu, 36 anni, imprenditore.

Le indiscrezioni

Alessandro Ladu potrebbe essere uno dei candidati alla carica di sindaco, ma il diretto interessato per il momento preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione. Poche parole («non smentisco») per Paolo Angioni, indicato con uno dei probabili candidati , mentre Michela Mua lascia intendere che la corsa al Municipio è già iniziata. «Sono candidata come possibile sindaca – commenta – Il nostro gruppo è molto coeso, propositivo, tante persone stanno collaborando. C’è entusiasmo e molta grinta e ora siamo in attesa della data ufficiale delle elezioni». Tra gli obiettivi, ricorda Mua, «la cura del paese, affrontare le cose non fatte negli ultimi dieci anni. Uta è ormai un paese dinamico, migliorato moltissimo in questi ultimi anni e, nonostante ci sia ancora da fare, molti cittadini arrivati a Uta da altri paesi vedono molti miglioramenti che in passato non c’erano. Si rivolgono a noi come interlocutori, dobbiamo proseguire quanto fatto in questi anni e migliarae ancora per avere voce in capitolo con i tavoli importanti. Vorremo inoltre dare un impronta innovativa per i nostri cittadini, ai quali dobbiamo cercare di offrire servizio di qualità. La nostra missione – conclude Michela Mua – è quella di amministrare come se fossimo in una famiglia e prenderci cura del paese come se fosse la nostra casa».

Il sindaco

Il sindaco Giacomo Porcu non si candiderà (a meno che non ci siano delle sorprese). In questo momento non pensa alle elezioni comunali di giugno. Il primo cittadino afferma di essere concentrato su quest’ultima fase dell’attività amministrativa: «Sto pensando solamente al massimo impegno e la massima concentrazione a lavorare, per quanto è possibile, da qui alla fine del mandato. Come dal primo giorno da sindaco darò il massimo per ripagare la fiducia dei cittadini. Tutto per il bene del nostro paese».

