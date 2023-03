Elezioni, Corda candidata 

Dopo dieci anni di guida da parte del sindaco e ora deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura, l'amministrazione comunale potrebbe avere una sindaca. Il gruppo di maggioranza uscente, in vista delle elezioni fissate per il 28 e 29 maggio ha infatti designato come capolista Vanessa Corda, 50 anni, geometra, in passato già presidente della Pro Loco, ma non ha mai coperto ruoli o incarichi istituzionali. Del suo raggruppamento faranno parte diversi consiglieri e assessori uscenti come Giuseppe Loi, Serafino e Tore Masala. Previsto però anche un ricambio. Per quanto riguarda la costituzione di una eventuale lista alternativa, circola voce che potrebbe formarsi.

Se Vanessa Corda fosse eletta alla carica di sindaca, sarebbe la seconda donna alla guida del comune del Barigadu dopo Franca Onida. I nuovi amministratori troveranno casa nel palazzo municipale, ristrutturato e inaugurato recentemente. ( s. c. )

