Elezioni contestate, le sentenze di cinque Tar 

A come Agropoli, B come Bordighera, C come Corinaldo: su e giù per l’alfabeto e lo Stivale, quello di Assemini non è l’unico Comune italiano a essersi ritrovato sotto la spada di Damocle di un ricorso elettorale. Nel centro campidanese la situazione, al momento, è questa: la commissione elettorale della Prefettura di Cagliari, esaminando le carte del primo turno, quello che mandò al ballottaggio Mario Puddu (a capo di un polo civico, poi vincente con ampio margine) e il candidato del campo largo (Pd, M5s e altri) Diego Corrias, ha individuato 22 schede che a suo parere dovevano essere assegnate alla candidata del centrodestra Niside Muscas, alla quale erano stati riconosciuti 9 voti in meno di Corrias (3.202 contro 3.211). L’impatto potenziale delle schede che i giudici amministrativi potrebbero riconoscere a Muscas è dirompente.

L’attesa

Il Tar, a cui la candidata a sindaca ha presentato un ricorso tramite l’avvocato Umberto Cossu, dirà il prossimo 13 marzo se l’esito delle elezioni di sette mesi fa è confermato, e quindi Puddu resta in carica, oppure se si dovrà ripetere (integralmente o solo nelle sezioni dove sono state votate le schede contestate) il ballottaggio o, addirittura, il primo turno. Con conseguente commissariamento dell’amministrazione comunale: un’esperienza che Assemini ha vissuto già per undici mesi, da luglio ‘22 allo scorso giugno.

Nell’attesa può essere utile andare a vedere com’è andata negli altri Comuni italiani dove Tar e – in caso di impugnazione – Consiglio di Stato hanno sentenziato nei mesi scorsi.

Casi simili

Va sottolineato che un caso totalmente sovrapponibile a quello asseminese non c’è. Ci sono però situazioni simili, ed è interessante vedere come si siano orientati i giudici.

A Bordighera (10 mila abitanti, provincia di Imperia) e a Corinaldo (4.700 anime, in provincia di Ancona), dopo il passaggio nelle Prefetture i Tar ligure e marchigiano hanno respinto i ricorsi e confermato i risultati emersi dagli spogli. Ad Agropoli, 21 mila abitanti in provincia di Salerno, e a Riccione, 35 mila residenti in provincia di Rimini, i Tar campano ed emiliano-romagnolo hanno invece accolto i ricorsi presentati dai candidati sconfitti ma in entrambi i casi la decisione è stata ribaltata dal Consiglio di Stato. Ad Agropoli, in quattro sezioni il numero dei votanti e delle schede votate non coincideva: nell’ottobre scorso i giudici amministrativi di primo grado hanno deciso che si sarebbe dovuto ripetere il voto solo nelle sezioni coinvolte. A Riccione, invece, per una busta in più e un’urna aperta in anticipo, lo scorso giugno il Tar aveva annullato le elezioni nel loro complesso e nominato un commissario. Entrambi i sindaci hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato, ottenendo ragione. A Riccione Daniela Angelini ha potuto festeggiare il 2 novembre, mentre ad Agropoli il suo omologo Roberto Mutalipassi ha dovuto aspettare l’anno nuovo: la sentenza di secondo grado è arrivata pochi giorni fa, 18 mesi dopo il voto.

Il ribaltone di Latina

Nel luglio 2022 il Consiglio di Stato aveva invece confermato la sentenza di primo grado sul voto dell’ottobre ‘21 a Latina, capoluogo di provincia da 126 mila abitanti, dove per irregolarità riscontrate in 22 sezioni il Tar del Lazio aveva annullato le elezioni e dichiarato decaduto il sindaco Damiano Coletta, di centrosinistra: respinto il suo ricorso, il Comune era stato commissariato e nel settembre ‘22 si era tornati alle urne. Coletta aveva vinto di nuovo ma si era ritrovato con numeri risicati in Aula e dopo le dimissioni in massa dei consiglieri di centrodestra era caduto. Nuovo commissariamento e, lo scorso maggio, nuove elezioni: stavolta ha vinto Matilde Eleonora Celentano, di centrodestra, prima donna a indossare la fascia tricolore nella cittadina.

Ad Assemini la speranza condivisa è che, qualunque decisione il Tar assumerà il 13 marzo e anche nell’eventualità di un ricorso al secondo grado di giudizio amministrativo, si arrivi a una decisione definitiva il più presto possibile

RIPRODUZIONE RISERVATA