Elezioni, consiglieri e assessori ci riprovano 

L’ufficialità si avrà solo sabato, quando i partiti e le coalizioni depositeranno all’Ufficio elettorale del Comune le liste dei candidati. Nel frattempo, però, spuntano già i nomi dei consiglieri e degli assessori uscenti che hanno accettato la candidatura e puntano alla riconferma, ma anche alcuni nomi molto noti che cercheranno di conquistare un posto in Consiglio comunale.

Il centrodestra

Il centrodestra correrà quasi certamente con cinque liste a sostegno del candidato a sindaco Michele Cossa. Tra i Riformatori Sardi spicca la prima cittadina uscente Paola Secci, ma gli assessore Matteo Taccori e Mario Serrau, la capogruppo Ignazia Ledda, il consigliere Francesco Argiolas, Giuseppe Picciau (ex Sestu Domani), il socialista Cesarino Piga, l’ex assessora Lia Sechi, ma anche Stefano Manunza, Letizia Bullita, Giovanni Loi e Simone Pili. Non ci saranno, invece, l’assessore uscente Emanuele Meloni e l’avvocata Ilaria Annis, che però ha annunciato il sostegno a Cossa. Guida la pattuglia dei candidati di Forza Italia , invece, il vicesindaco Massimiliano Bullita, ma anche l’assessora uscente Laura Petronio, il consigliere Lello Argiolas, Riccardo Pieretti e Rosanna Lai. Nell’attesa di conoscere la lista di Fratelli d’Italia appaiono scontate le candidature dell’ex assessora Roberta Argiolas e del capogruppo uscente Maurizio Meloni, poi ci saranno anche Mario Ziulu (presidente della Pro Loco), Antonio Mura (già in passato assessore, anche provinciale) e Roberta Recchia. Nella lista di Sardegna Venti20 , invece, si contano l’ex consigliere e assessore Francesco Serra, Antonio Perra (anche lui con un passato da consigliere e assessore), Simona Pili, Tania Ugas e Maria Ignazia Piras. Michele Cossa avrà a disposizione anche la civica Sestu Insieme guidata da Filippo Soggiu (che rappresenta Cortexandra) e Desiderio Mallus (zona deprecarizzata).

Il centrosinistra

Quattro le liste a sostegno della candidata del centrosinistra, Michela Mura, già capogruppo del Pd. Con il Partito Democratico si candiderà il consigliere uscente Fabio Pisu e l’ex consigliere Igino Mura, poi anche Alberto Ferru (già assessore con l’allora sindaco Enrico Bullita). Nella civica RiprendiAMOci Sestu, invece, sarà candidato l’ex consigliere comunale Antonello Medda, mentre il Movimento 5 Stelle scenderà in campo, tra gli altri, con i consiglieri uscenti Valentina Meloni e Valentina Collu, e con l’agricoltore Piero Taris. Ci sarà poi la lista Alleanza Verdi Sinistra (AVS) dove spiccano, tra gli altri, i nomi di Simone Cardia e Zaccheo Cara.

Sestu Terra Nostra

Ancora tutti top-secret i candidati della lista civica che sostiene Antonio Manca (presidente del Consiglio comunale uscente eletto nelle file della Lega) che si propone come indipendente e sfida sia Cossa che Mura. In queste ore si starebbero chiudendo gli ultimi accordi, ma al momento non circola ancora alcun nome.

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