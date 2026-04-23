Elezioni comunali, sette paesi al voto 

Marmilla al voto per rinnovare i consigli comunali ed eleggere i sindaci. A Lunamatrona è già certa la presenza di due liste, mentre a Barumini i due schieramenti sono probabili. A Segariu si corre per il quorum: una sola lista.

Il confronto

A Lunamatrona , una lista civica è composta da parte della maggioranza uscente: si chiamerà “Uniti per il bene comune”; l’altra, “Insieme per Lunamatrona”, comprende anche alcuni attuali consiglieri di opposizione e candida a sindaca Carla Melis. «Non è frutto di un accordo dell’ultimo minuto, ma di mesi di confronto e ascolto con il paese. Da questo lavoro sono emerse proposte concrete che confluiranno nel programma», spiega Melis.

Dall’altra parte, il candidato sindaco potrebbe essere Fabrizio Mancosu, 59 anni, ma si attende l’ufficialità. L’attuale vicesindaco Emanuele Murru sottolinea la volontà di proseguire il lavoro amministrativo: «I progetti avviati saranno portati a termine, come il parcheggio di via Bixio o l’illuminazione del campo sportivo. Ci saranno anche altre idee». La lista è eterogenea per colori politici e competenze: «Chi proviene dalla scuola, dallo sport, agricoltura, sanità, artigianato», spiega Murru. Ne farà parte anche il sindaco uscente Italo Carrucciu, che con la sua esperienza darà una mano ai nuovi.

Nuovo impegno

A Barumini Emanuele Lilliu corre per il quarto mandato. Dopo tre legislature consecutive, seguite dall’ultima da vicesindaco con Michele Zucca primo cittadino, la sua lista è in fase di definizione e prevede la presenza di quattro donne tra le candidate. «Cercheremo di portare avanti il lavoro svolto per il bene del paese. A chiedere la mia disponibilità sono stati gli assessori uscenti e gran parte della lista “Per Barumini Impegno e Lealtà”: otto candidati su dodici sono gli stessi del 2020», spiega Lilliu. Resta da chiarire la presenza di una seconda lista nel paese che ospita il sito Unesco di Su Nuraxi.

Idee e progetti

Unica lista, già chiusa, a Segariu . Il sindaco uscente Andrea Fenu punta al terzo mandato insieme ai consiglieri Angela Pisano, Alex Lai (attuale vicesindaco), Maria Laura Silenu, Giuseppe Putzu, Sisinnio Gessa, Antonio Annis e Federica Collu, affiancati dai nuovi Luisella Serra, Loredana Setzu, Gabriele Marras e Roberto Palmas. «Vogliamo proseguire con un’amministrazione attenta e pronta ad ascoltare, con nuove idee e progetti», afferma Fenu. «In questi anni abbiamo lavorato con cura. Il programma non è rimasto un libro dei sogni ma si è tradotto in realtà per la quasi totalità degli obiettivi prefissati: abbiamo attivato finanziamenti importanti, già visibili o in fase di avvio, per oltre 13 milioni di euro».

I punti da limare

Rinnovo di sindaco e consiglio comunale anche a Siddi , Tuili , Ussaramanna e Villanovafranca , dove liste e programmi sono ancora in fase di definizione.

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