Elezioni comunali, sarà una corsa a tre 

Elezioni comunali, a Sinnai sarà sfida a tre: l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai, prima a ufficializzare la sua candidatura a capo del gruppo civico “Uniti per Sinnai”, raccoglie l’appoggio di Forza Italia e del gruppo Democrazia comune, mentre il campo largo dopo giorni di fibrillazioni si compatta sulla candidatura della vicesindaca del Pd Barbara Pusceddu, e il consigliere di opposizione Aldo Lobina annuncia che correrà in solitaria per la fascia tricolore a capo della lista “Sinnai libera”.

Campo largo

La fumata bianca nel campo largo arriva dopo un tour de force di riunioni fra le sei forze politiche della coalizione (Pd, M5s, Alleanza verdi-sinistra possibile, Sinnai 360, Progressisti e Centro popolare). Ben quattro confronti in quattro giorni: uno domenica per valutare l’ipotesi di una candidatura alternativa; uno lunedì, dopo un confronto all’interno dei singoli gruppi sui due nomi in campo; il terzo, decisivo, martedì notte; ieri infine c’è stato un quarto incontro per iniziare a mettere a punto la strategia elettorale e un comunicato congiunto che dovrebbe essere diramato oggi. Esce di scena senza indiscrezioni la candidatura alternativa a quella di Pusceddu: il nome del (o della) sfidante resta blindato nelle riservatissime stanze dove la coalizione si è confrontata.

“Uniti per Sinnai”

Fuori dal campo largo, in un perimetro che comprende forze centriste, pezzi di centrodestra e altre sensibilità civiche, si rafforza la candidatura di Aurora Cappai, ingegnera e funzionaria regionale che ricorda volentieri la sua “estrazione progressista”. Assessora sia nella Giunta Aledda che, dopo l’adesione alla nuova maggioranza, in quella guidata da Tarcisio Anedda, Cappai riceve, si legge in un comunicato diffuso ieri pomeriggio, “il pieno sostegno del gruppo Forza Italia e del gruppo Democrazia Comune”. E la coalizione nata attorno alla lista civica “Uniti per Sinnai” potrebbe ulteriormente espandersi: “Sono attualmente in corso ulteriori interlocuzioni”, si legge ancora nella nota: “L’attenzione è interamente concentrata sui bisogni di Sinnai e sulle sue prospettive di crescita e di rinnovamento”.

“Sinnai libera”

A fare da “terzo incomodo” in questo duello tutto al femminile fra due compagne di Giunta sarà il consigliere Aldo Lobina, medico chirurgo in pensione e puntiglioso oppositore della maggioranza uscente, di cui a inizio consiliatura faceva parte per uscirne burrascosamente dopo pochi mesi. Lobina ha ufficializzato ieri la sua candidatura a sindaco e annunciato la presentazione di una lista, “Sinnai libera”: «Avremo ben più delle 13 candidature previste come soglia minima, e sono candidati di qualità, diversi dei quali vantano esperienze internazionali».

E ora la campagna elettorale può entrare nel vivo. L’obiettivo comune dei tre aspiranti sindaci è convincere quanti più sinnaesi a presentarsi alle urne per decidere il futuro del paese.

