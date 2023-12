Elezioni comunali, prove di Campo largo 

Prove tecniche di “Campo largo” anche alle elezioni comunali di maggio, competizione per cui ha già annunciato la sua candidatura Massimo Zedda. L’ex sindaco, Progressisti, potrebbe ritrovarsi dunque a fronteggiare la stessa coalizione che sostiene Alessandra Todde nella corsa alla Regione. Lunedì, nella sala Search del Comune, ben 16 sigle, tra partiti e associazioni, si sono incontrate per esporre le loro idee per Cagliari: Pd, M5s, Gd, La Base, Insieme, 2020 Sardegna, Demos, Psi, Europa Verde, Sinistra Futura, Orizzonte Comune, Fortza Paris, Centro Democratico, Italia in Comune, Innantis.

L’incontro, organizzato dalle tre associazioni, Centro studi Aldo Moro, Nelson Mandela e Rosa Rossa, fa parte di un percorso di incontri e iniziative pubbliche – la prossima sarà al Search il 18 dicembre alle 18 dal titolo: vivibilità, sport e ambiente – in cui si mette «al centro del confronto le idee e non le persone» e dove «non si è parlato infatti di nomi e candidature ma di proposte», spiegano gli organizzatori. Questo nella convinzione che «le prossime elezioni dovranno portare a un cambio di passo, partendo da una forte vittoria del centro sinistra. E questo lo si potrà fare soltanto uniti e con una visione per Cagliari che regga su proposte e idee concrete, condivise e che mettano la qualità della vita della cittadinanza al primo posto».

Insomma, la corsa è partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA