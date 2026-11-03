Elezioni comunali, Palmas torna in campo 

L’ex sindaco Federico Palmas si rimette in gioco. Con una lettera ha ufficializzato il suo ritorno dando la disponibilità a candidarsi a sindaco alle elezioni comunali della prossima primavera a San Giovanni Suergiu. «Credo nel nostro paese e nelle possibilità della comunità», si legge nella nota.

Tornata elettorale in cui potrebbero esserci quattro candidati tra cui l’attuale sindaca Elvira Usai e la probabile, ma ancora non certa, candidatura della capogruppo di minoranza Erika Floris. «San Giovanni Suergiu è il paese al quale appartengo, dice Palmas. «In questi anni ho maturato nuove esperienze, personali e professionali, ma non è mai venuto meno il legame con il mio paese e con le persone che lo vivono ogni giorno. Ho deciso di rimettermi a disposizione perché credo che San Giovanni Suergiu abbia ancora grandi possibilità da esprimere. Abbiamo risorse, competenze, attività economiche, associazioni e soprattutto persone che possono contribuire a costruire nuove opportunità». Palmas che torna dopo essere uscito dalla scena politica nel 2015 fa sapere che non immagina un progetto costruito attorno a una sola persona. «Vorrei che nei prossimi mesi nascesseun percorso aperto, capace di coinvolgere esperienze e generazioni diverse, raccogliendo idee, bisogni e proposte da chi vive il paese ogni giorno. Prima di dire cosa faremo, vogliamo ascoltare», conclude Palmas. «Vogliamo incontrare i giovani, le famiglie, gli anziani, le associazioni, e i lavoratori».

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