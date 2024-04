Elezioni comunali, la carica dei trecento 

Mancano poco meno di dieci giorni alla scadenza della presentazione delle liste (il termine ultimo è a mezzogiorno di sabato 11 maggio) e impazza il toto nomi di chi sarà candidato al Consiglio comunale in vista delle elezioni di giugno. Gli aspiranti alle poltrone di piazza Maria Vergine, secondo indiscrezioni, sarebbero quasi 300, anche se il dato ufficiale si saprà soltanto dopo la presentazione delle liste.

Il centrodestra

Qualche nome sicuro già c’è. Con la coalizione di Alberto Corda - candidato sindaco di Riformatori, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Alleanza Sardegna e la civica Monserrato in Movimento – ha confermato la sua candidatura Alessio Locci, attuale consigliere di Monserrato in Movimento, che però nei prossimi giorni scioglierà la riserva su quale lista o partito sceglierà. Nicola Mameli (collega di Alessio Locci in Monserrato in Movimento) stavolta correrà invece con Fratelli d'Italia. Scende in campo anche Cristiano Meloni - uno degli amministratori della pagina Facebook “La Voce di Monserrato” - con la civica Alleanza Sardegna.

Le liste per Locci

Nella coalizione del sindaco uscente Tomaso Locci, formata da tre liste civiche (Monserrato Metropolitana, Monserrato Libera e Monserrato Futura), pare sicura la ricandidatura del presidente della Commissione consiliare Urbanistica Ignazio Tidu, della presidente della Commissione Bilancio Ramona Perra e di Manuela Ambu. Con la coalizione che appoggia il sindaco dovrebbe candidarsi anche Caterina Argiolas, nei banchi dell’opposizione durante la consiliatura uscente.

Il centrosinistra

Per la coalizione di Valentina Picciau – formata da 5 Stelle, Fortza Paris, Pauli Monserrato, La Svolta, Uniti per Todde e Monserrato Civica – correranno gli attuali consiglieri Andrea Zucca (La Svolta), Diego Portas (Pauli Monserrato) e Massimiliano Cao per il M5S. Poi c’è il campo di Efisio Sanna, sostenuto da Pd, Cultura è Libertà, Adesso Sardegna e Gruppo Giovani Monserrato: per il Pd ci saranno l’uscente Francesca Congiu, Emilia Coratti (capogruppo del partito), Giulio Murgia, Maurizio Mezzorani e Annagrazia Nocco, per Adesso Sardegna Franca Ciccotto, per Cultura è Libertà Cicci Zuddas e Nicoletta Lecca. In area centrosinistra ci riprova anche Maria Antonietta Vacca, attualmente all'opposizione con il Gruppo Misto dopo aver lasciato il M5S: prossimamente svelerà se correrà con Sanna o Picciau. Nel campo di Tiziana Mori - per ora sostenuto dalla civica Monserrato Sostenibile («ma stiamo ridefinendo con altri due nuovi partiti», dice la candidata sindaca) – ci sono Marina Montisci e Michela Meloni.

