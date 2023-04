Elezioni comunali, la carica degli esordienti 

Si avvicina il termine ultimo per la presentazione delle liste che comporranno le coalizioni in vista della campagna elettorale. Il quadro politico è ben delineato con tre coalizioni pronte a tirare la volata ai rispettivi candidati alla carica di sindaco ed in attesa della definizione delle squadre, continuano a palesarsi i futuri candidati per l’elezioni del Consiglio.

I candidati

Eloisa Fanni, professoressa di Italiano e Storia e figlia di Elio Fanni (storico ex consigliere comunale di Alleanza nazionale) ha scelto di schierarsi con la lista di FdI: «È la prima volta che partecipo ad una competizione elettorale in prima persona, ma mi sono sempre interessata di politica fin dagli anni universitari. - dichiara – ancor prima di lavorare come insegnante l’ho fatto all’archivio storico d’Iglesias e mi piacerebbe portare in Consiglio comunale un po’ d’amore per la cultura e per la storia della nostra città».

Roberto Chirigu, prossimo candidato, è il coordinatore cittadino di FdI: «Essendo l’unico partito che si affaccia in solitaria eravamo pronti ad aspettarci delle difficoltà in fase di preparazione della lista, invece abbiamo avuto un ottimo riscontro, c’è grande fiducia nel progetto».A sostenere la causa del progetto civico di Giuseppe Pes, nella lista “Nuova Iglesias” c’è il 30enne Fabio Zara, lavoratore interinale del polo industriale di Portovesme: «Quello della coalizione è il progetto che più si sposa con il mio ideale di “comunità». Ho sentito il bisogno di metterci la faccia per sensibilizzare al problema di chi come me sta vivendo l’incubo della precarietà lavorativa». Nella lista anche la promoter Anna Deiola, 63 anni: «Sono alla prima esperienza, convinta dal programma di Pes e dalla voglia di provare a cambiare le tante situazioni critiche presenti nella nostra città».Il più giovane dei candidati sarà Alessandro Cadoni, il quale compirà la maggior età in concomitanza con l’ultimo giorno disponibile per la presentazione delle liste. Sosterrà la candidatura di Mauro Usai con la “Lista Progressista”.

I giovani