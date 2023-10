Elezioni comunali, il Tar riapre i giochi 

Ad Assemini si riaprono i giochi elettorali. Il Tar ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Niside Muscas, candidata a sindaca sconfitta al primo turno ed esclusa dal ballottaggio per nove voti: 18 delle schede allora annullate dalla commissione elettorale del Comune dovranno essere riesaminate entro 60 giorni. L’incarico, si legge nell’ordinanza emessa ieri, è affidato al dirigente dell’Ufficio elettorale della Prefettura di Cagliari, che ha facoltà di nominare uno o più funzionari e ha 60 giorni di tempo per depositare al Tar la propria relazione, completa di verbale dettagliato e degli originali delle schede riesaminate.

Il collegio ha fissato la prossima udienza per il 13 marzo.

La sentenza potrebbe avere conseguenze clamorose: se, come sostiene Muscas, quei voti (tutti e 18 o almeno più di nove) saranno riconosciuti validi, Assemini dovrebbe tornare a votare per il ballottaggio, e nelle urne gli elettori dovrebbero trovarsi a scegliere non più – come avvenne lo scorso giugno – fra Mario Puddu (a capo di una coalizione civico-centrista ed eletto sindaco) e Diego Corrias (il candidato del campo largo progressista), ma fra Puddu e la stessa Muscas. E per il Comune, dalla sentenza al ritorno alle urne, potrebbe scattare un nuovo commissariamento.

«Valuteremo»

Le schede che il collegio formato dai giudici Marco Lensi (presidente), Gabriele Serra (referendario) e Roberto Montixi (referendario ed estensore) ha ritenuto di far riesaminare vengono dalle Sezioni 2, 13, 16, 19, 21 e 22. Alla verifica potranno assistere anche le altre parti, ovvero, principalmente, il sindaco Puddu e il consigliere Corrias.

«Staremo a vedere», è il commento del sindaco Mario Puddu, che ostenta calma: «Il riconteggio era un’eventualità messa in conto. Noi rimaniamo quotidianamente concentrati sul nostro impegno nei confronti della nostra comunità». Si costituirà come parte per partecipare al contraddittorio? «Stiamo valutando».

«Nulla cambia per il nostro ruolo e il nostro impegno», commenta a caldo Corrias, cue al primo turno fu conteggiato un vantaggio su Muscas di soli nove voti: «Continuiamo nella nostra attività di opposizione e proposta per Assemini. Naturalmente se il riconteggio fosse limitato alle sole schede segnalate nel ricorso, valuteremo di chiedere che sia esteso a tutte le schede contestate e non assegnate».

La ricorrente

Da parte di Niside Muscas, che per la sua istanza si è affidata all’avvocato Umberto Cossu, toni e profilo bassi: «La decisione del Tar per me non è una vittoria. Semplicemente, ad Assemini si saprà se la volontà espressa dai cittadini al momento del voto è stata rispettata».

