Elezioni, centrodestra unito nel nome di Gianni Meli  

La prima manovra è cosa fatta: centrodestra unito per tentare di vincere le comunali. A Cabras si scaldano i motori in vista della chiamata alle urne per eleggere il nuovo sindaco il 28 e il 29 maggio. Per ora, salvo colpi di scena, la corsa dovrebbe essere a tre. Candidati a sindaco saranno l’attuale primo cittadino Andrea Abis, il consigliere sardista di minoranza Gianni Meli e Pasquale Castangia, appoggiato dal Pd.

Ora pare proprio che nella lista di Gianni Meli, oltre all’ex sindaco Efisio Trincas del Psd’Az, ci sarà anche Fenica Erdas di Fratelli d’Italia. Un accordo che verrà ufficializzato a giorni.

Un centrodestra unito con l’obiettivo di indebolire l’attuale sindaco Abis che questa volta non sarà sostenuto dal Pd locale come invece avvenne cinque anni fa. Salvo però una riappacificazione in vista di un rafforzamento del fronte contro quello di Gianni Meli.

Su questa possibilità interviene Salvatore Madau, esponente del Pd di Cabras che parla a nome del Circolo: «Premesso che in politica nulla è impossibile, al momento però riteniamo un'ipotesi altamente improbabile. E in ogni caso, presumerebbe una netta discontinuità di metodo e di persone, rispetto all'esperienza dell'attuale maggioranza, a partire dal nome del candidato sindaco».