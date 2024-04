Elezioni, c’è il terzo candidato a sindaco 

I vista delle ormai prossime elezioni comunali, a Calasetta, spunta la terza lista. Agostino Armeni, avvocato 43enne, già assessore all’urbanistica della prima giunta Vigo, sarà in corsa contro Antonello Puggioni e Silvano Farris.

Il gruppo

Con Armeni ci saranno in lista i consiglieri di opposizione Sandro Dessì e Angelo Serrenti e il gruppo ha le idee piuttosto chiare: «Vogliamo portare avanti una nuova stagione di opere pubbliche - dice Agostino Armeni - ad esempio il rifacimento delle strade che non sono in condizione dignitosa. Nel programma ci sarà anche il completamento del porto e la chiusura dei lavori fermi da tempo come quelli per le case popolari». Ma non solo opere pubbliche nei piani della neolista: «Bisogna ripartire dai servizi ai turisti come la pulizia degli arenili fatta in anticipo e soprattutto la riapertura del bar a Sottotorre e alla spiaggia delle Saline». E poi l’intenzione è «Riprendere subito in mano il Pul e il Puc, nel pieno rispetto dell’ambiente ma anche favorendo un ulteriore sviluppo del territorio. Infine, instaurare rapporti di collaborazione con i Comuni di Sant’Antioco e Carloforte e con gli enti sovracomunali per la fornitura dei servizi essenziali».

Gli avversari

Va avanti, intanto, per la sua strada “Rinascita Calasettana”, la compagine di Antonello Puggioni che da tempo ormai ha aperto una sede elettorale nella centralissima via Roma. «Come più volte ribadito, siamo pronti già da un anno e mezzo - dice Puggioni - siamo partiti come “carri armati”, proprio perché abbiamo l’obiettivo di rilanciare il turismo che a nostro parere, a Calasetta è l’attività trainante alla quale poi sono collegate tutte le altre attività. Dobbiamo salvare la stagione che a giugno sarà già avviata. Ho l’onore di essere a capo di una squadra decisamente forte e qualificata. Dobbiamo assolutamente recuperare l’armonia e la tranquillità che ha sempre caratterizzato la nostra comunità». Al momento non c’è traccia di una lista che inglobi la maggioranza uscente e sembra ormai svanito il tentativo di riproporsi alle prossime elezioni. «Innegabilmente abbiamo avuto qualche ritardo perché ci siamo preoccupati di verificare se ci fossero le condizioni per evitare che ci fosse un'ampia frammentazione di liste in campo - dice Silvano Farris, candidato a sindaco - è evidente che le divisioni e i muri da noi denunciati sono ben presenti e rischiano di minare ancora le fondamenta necessarie affinché Calasetta possa ripartire. Da parte nostra non possiamo che ribadire la ferma volontà di proporre un'alternativa seria e qualificata che sabato prossimo presenteremo ufficialmente».

