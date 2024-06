Elezioni, candidati a caccia degli ultimi voti  

Ultimi giorni al cardiopalma per i quattro candidati sindaci. Tomaso Locci, Valentina Picciau, Alberto Corda ed Efisio Sanna ogni giorno stanno incontrando i cittadini per parlare del programma e convincerli a votarli.

Rush finale

Il primo cittadino uscente - sostenuto da Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana - oltre a proseguire le camminate in giro per la città come i suoi sfidanti, giovedì 6, dalle 17.30 terrà un comizio ai giardinetti di via del Redentor, poi musica, animazione per bambini e degustazione di prodotti tipici. Lo staff di Efisio Sanna - candidato sostenuto da Pd, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà - a brevissimo annuncerà gli appuntamenti a strettissimo giro. Alberto Corda - sostenuto da Riformatori, Fratelli d'Italia, Alleanza Sardegna e Civitas - martedì 4 alle 20 farà un comizio nel sagrato della chiesa di San Giovanni Battista de La Salle, poi musica e animazione a cura dell'associazione folklorica “San G.B. de La Salle”. Mercoledì incontrerà commercianti e imprenditori alle 15.30 nella sede elettorale dei Riformatori in via del Redentore. Giovedì, alle 20, comizio in piazza Gennargentu. Gli appuntamenti di Valentina Picciau invece sono due: mercoledì 5, ai giardinetti di via del Redentore, la candidata appoggiata da Movimento 5 Stelle, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato, farà il comizio dalle 18.30 e a dopo ci sarà un concerto della band “Miscela 5%”. Il giorno dopo, stessa ora, il comizio sarà in piazza Maria Vergine, a seguire concerto di un gruppo di giovani musicisti. I quattro i candidati hanno visitato, oltre al centro e alle periferie, anche Su Tremini e S'ecca S'Arena, località a nord della 554 dove da quarant’anni mancano servizi, le strade sono dissestate e non asfaltate, c'è poca illuminazione e mancano le fognature.

Venerdì la chiusura

La chiusura della campagna elettorale sarà per tutti venerdì 7. Locci farà il suo comizio in via Porto Botte dalle 17.30. Dopo sono previsti animazione, degustazione di prodotti tipici locali e infine suonerà il dj Sandro Murru. Sanna chiuderà ai giardinetti di via del Redentore dalle 18. Prima del comizio, previsti animazioni, giochi per bambini e uno spettacolo teatrale a cura dell'associazione Sirio Sardegna. Picciau invece concluderà in piazza Gennargentu dalle 18.30. Al suo comizio seguirà la musica del quartetto composto da Alessandro Barbarossa, Francesco Mulas, Maurizio Bottigliero e Ignazio Puddu. La serata si concluderà con il dj set di “Realverano”. Corda sarà in piazza Maria Vergine dalle 20. Anche qui, animazione con varietà e musica.

