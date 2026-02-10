Elezioni, borgate marine  in campo con una lista civica 

C'è chi temporeggia per non svelare subito le carte. Altri preferiscono mantenere il silenzio, forse perché il nome non è ancora stato deciso. E chi, invece, ha deciso di uscire allo scoperto. San Vero Milis, con i suoi 2.400 abitanti e 25 chilometri di costa, è uno dei 40 Comuni dell’Oristanese chiamato alle urne per eleggere il nuovo sindaco.

Lista civica

La lista civica “Le Marine di San Vero Milis”. Futuro insieme” si presenta ufficialmente. L’idea è di Andrea Atzori, gestore della famosa colonia felina di Su Pallosu, ed è sostenuta dai residenti delle borgate ma non solo. Nel logo l’onda del mare, un surfista e un gatto su una tavola da surf infine la chiesa. «Siamo un gruppo nutrito di persone - spiega Atzori - e stiamo proponendo le nostre idee, chiunque può unirsi al nostro progetto. Poi insieme, decideremo chi candidare come capolista». Nel programma elettorale viene dato spazio alle cinque borgate marine. «Da troppo tempo abbandonate, eppure potrebbero diventare centri turistici di qualità, vivi tutto l'anno – aggiunge - È necessario che ci sia un organo ufficiale di rappresentanza, serve una delega specifica in Consiglio comunale, un distaccamento permanente della polizia locale e tanti altri servizi mai esistiti».

Nessuna certezza al momento su una possibile ricandidatura del sindaco Luigi Tedeschi mentre il consigliere di minoranza Salvatore Pinna, che nel 2020 si era candidato alla fascia tricolore, questa volta non scenderà in campo come protagonista: «Ci sarò con un gruppo di persone che a breve uscirà allo scoperto». Si tratterebbe di una lista capitanata da Piergiuseppe Vacca, agronomo ed ex assessore comunale di Oristano con la Giunta di Angela Nonnis. Sarebbe lui il candidato a sindaco della lista “Progetto San Vero”, ma Vacca al momento non conferma. ( s.p. )

