Elezioni: arrivano Conte, Schlein e Bernini 

Mancano due settimane al voto delle Europee e delle Comunali e la Sardegna si prepara ad accogliere i big della politica. Dopo l'annuncio dell'arrivo di Giuseppe Conte, domani a Cagliari, sono già nell’Isola Nicola Fratoianni e Roberto Salis, padre di Ilaria, candidata proprio con Alleanza Verdi-Sinistra, per il doppio appuntamento di ieri ad Alghero e di stasera a Cagliari. Mercoledì 29, anche se il programma deve essere ancora ufficializzato, è attesa la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che torna in Sardegna dopo la tappa di domenica scorsa ad Alghero. L'appuntamento sarà a Cagliari, probabilmente la sera in piazza Garibaldi. In forse, ma dato come probabile, l'arrivo del leader di Iv Matteo Renzi, che sarebbe dovuto essere ieri al Teatro Doglio nel capoluogo, ma l’appuntamento è stato rinviato a data da destinarsi. Ancora nessuna notizia dell’arrivo di Matteo Salvini, che potrebbe decidere all'ultimo di fare tappa ad Alghero, Sassari e Cagliari, tre dei cinque grandi centri sardi chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale.

Sul fronte centrodestra, per Forza Italia dovrebbe chiudere la campagna elettorale la ministra dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini. Il 30 sarà a Olbia, invece, l’europarlamentare azzurra uscente Caterina Chinnici, capolista nella circoscrizione Isole. Ancora da definire i programmi dei big di Fratelli d’Italia.

La giornata

Tornando a oggi, Fratoianni e il padre di Ilaria Salis saranno alle 18 all’Exma. Aprono la serata Le Lucide di Lucido Sottile, intervengono in ordine sparso membri e protagonisti del comitato sardo per la l'elezione di Ilaria Salis, altri artisti che, da mesi, sostengono la causa della giovane donna reclusa in Ungheria. In serata gli interventi di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, Roberto Salis, e della deputata di Europa Verde Laura Zanella. Domani sarà la giornata di Conte. Il leader M5S sarà prima a Sassari, in piazzale Segni alle 11, per incontrare i cittadini. A pranzo si sposterà ad Alghero per un incontro a porte chiuse con il candidato sindaco del campo largo Raimondo Cacciotto e gli assessori pentastellati della giunta Todde. Poi una passeggiata sul lungomare Bousquet e la partenza per Cagliari, dove alle 18, al teatro Doglio, farà tappa il tour italiano "L'Italia che conta".

L’appuntamento

Prosegue, intanto, la campagna di Angela Quaquero, unica candidata sarda nella lista del Pd al Parlamento europeo che domani sarà a Carbonia con il deputato Enzo Amendola. "L'Europa che vogliamo, sociale, democratica, sostenibile", è il tema al centro dell'iniziativa in programma alle 18 nella sala Convegni del Lu' Hotel. «Dobbiamo puntare a una nuova centralità nelle scelte di politica economica per territori come il Sulcis, anche alla luce delle opportunità che l'Ue offre, ma che bisogna saper intercettare, facendo tesoro anche di scelte inadeguate del passato», spiega Quaquero, «Carbonia e il suo territorio debbono poter guardare con fiducia alla possibilità di nuove iniziative, basate sulla sostenibilità della transizione energetica, in stretta connessione con le esigenze di un ambiente e un territorio ricco di risorse da valorizzare».

Sfida a distanza

Non è previsto, invece, un passaggio in Sardegna di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. In compenso, la premier è protagonista dell’ennesimo botta e risposta con Elly Schlein. In particolare, Meloni imputa a Schlein scarsa concretezza nell'argomentare le sue accuse al governo. «La segretaria del Pd ha detto che starei cancellando la libertà delle persone, accusa singolare per chi ha votato provvedimenti per chiudere la gente in casa nella pandemia ma chiedo a Schlein quali sono le libertà cancellate da questo governo». Non tarda la replica di Schlein: «Se hai un salario da fame e non puoi pagare l'affitto non sei pienamente libero, mentre il governo di Giorgia Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l'affitto da 330 milioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA