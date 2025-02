«Elezioni anticipate per il bene del paese» 

Chiarezza sul futuro amministrativo del paese è ciò che i tre consiglieri di minoranza di Monastir Giuseppe Cinus, Maria Franca Murgia e Paola Ugas chiedono a gran voce. Dopo l’annuncio delle dimissioni della sindaca, l’opposizione spera che questo periodo di incertezza che aleggia sul Comune si chiuda presto. «Assistiamo da oltre un anno alle difficoltà e litigi all’interno della maggioranza, ora la sindaca e la sua residua maggioranza hanno il dovere di fare chiarezza: se hanno i numeri devono dirlo, per responsabilità verso il paese. Manca ancora un anno al termine del mandato e c’è da tanto da fare, come le tariffe della Tari che andranno approvate ad aprile e da quanto abbiamo capito saranno un bagno di sangue», dichiara il capogruppo Cinus.

Verso le dimissioni

La scelta annunciata sarà formalizzata a breve, non appena saranno portati a termine gli ultimi atti, come le firme di alcune delibere. «Le dimissioni arriveranno entro un paio di giorni. Quello che accadrà dopo è ancora prematuro dirlo, ci sono venti giorni di tempo per cercare una sintesi o un accordo. Di certo non sarà un’impresa semplice», dichiara Murru, che ha scelto questo momento per le dimissioni per permettere al paese, nel caso, di accedere alla finestra elettorale tra maggio e giugno.

La minoranza

La crisi della maggioranza non sarebbe, secondo l’opposizione, una novità ma un qualcosa che il gruppo guidato da Murru si porterebbe dietro già dal primo mandato. «È superfluo entrare nel merito dei motivi che hanno portato la sindaca alle dimissioni, scaricando tra l'altro tutte le responsabilità sul vicesindaco Lampis e sull’assessore Cabras. Ci sembra un copione già visto nella passata consiliatura, quando altri assessori furono allontanati. Di fronte a una squadra che non lavora in armonia il capitano non può deporre le responsabilità del proprio operato sugli altri», prosegue Cinus.

Il dibattito

Alla base della crisi ci sarebbero motivi ben diversi dalle difficoltà che il gruppo della Murru riscontrò nella passata stagione. «È vero la crisi è presente da tempo, io ho tentato in tutti i modi di andare avanti per il bene del paese. Quando è diventato troppo difficile, ho chiuso l’essenziale portando a casa il bilancio approvato, nonostante i boicottaggi», risponde Murru.

Elezioni

«La soluzione migliore per il paese sarebbe andare al voto anticipato. La nostra speranza è che i monastiresi, reduci da questa esperienza, abbiano capito che il paese ha bisogno di persone capaci che sappiano amministrare, è arrivato il momento di rimboccarsi ancora di più le maniche perché il lavoro da fare per salvare il paese dai cronici problemi che costituiscono una zavorra al suo sviluppo è veramente tanto», chiude Giuseppe Cinus.

RIPRODUZIONE RISERVATA