Elezioni, alle urne la sfida tra generazioni 

La corsa elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale non è solo una sfida tra partiti ma anche tra generazioni. E se l’età media dei 263 candidati e candidate è di 48 anni, le differenze tra le varie liste sono tante.

L’anagrafe

Quella con l'età media più bassa ad esempio è Cultura è Libertà: 12 giovani su un totale di venti e un’età media di 43 anni. Fa parte della coalizione che sostiene il candidato sindaco di area di centrosinistra Efisio Sanna (appoggiato anche da Pd e Adesso Sardegna). Di contro, la forza politica con più “anziani” è quella del Pd: la media è di 57 anni.

Il record

Il primato di candidato consigliere più giovane tra tutti coloro che sono in corsa per un posto nell'assemblea cittadina di piazza Maria Vergine, spetta a Fratelli d'Italia, che può vantare un candidato di quasi 19 anni (li compirà pochi giorni dopo le elezioni). Antonio Ghiani, frequenta il quinto anno del liceo scientifico ed è stato militante di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni: «Scendo in campo perché Monserrato ha bisogno di giovani come qualsiasi altra città. I ragazzi devono essere parte attiva di una comunità perché altrimenti non si creano opportunità per i nostri coetanei. I “grandi” si occupano delle questioni riguardanti gli adulti e se non ci sono giovani al potere, la mia generazione viene trascurata». Ha ben chiare le idee su cosa vorrebbe fare se eletto consigliere: «Più spazi di aggregazione per i giovani. Poi punterei molto sui parcheggi, con la creazione di nuovi stalli. Per non parlare della pulizia delle strade e delle disinfestazioni, che dovrebbero essere fatte molto più spesso».

Oltre a lui, ci sono anche altri ventenni, tra i quali Gabriele Muscas. Dipendente dell’Enel, volontario di protezione civile e studente universitario nella facoltà di Scienze politiche, appartiene alla lista Monserrato Libera, che appoggia il sindaco uscente Tomaso Locci. «Mi interesso di politica da quando avevo 15 anni, ma è la prima volta che mi candido consigliere. Durante un incontro il sindaco mi ha chiesto se volessi candidarmi e ho accettato subito. Il nostro futuro risiede nelle future generazioni. Per questo c’è necessità di investimenti, in modo che i giovani possano legarsi al territorio e non sentirsi estranei. I miei propositi sono quelli di portare le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi, a tutte le classi delle scuole, in modo che i ragazzi possano diventare parte integrante della cittadinanza attiva, insegnando il sardo a scuola e facendo conoscere ai ragazzi i costumi della nostra città attraverso le associazioni culturali».

Il ritorno

Il candidato più “esperto” è invece Bruno Picciau, ha 85 anni e corre nelle fila della lista civica Adesso Sardegna, in supporto di Sanna. «Ho fatto il consigliere comunale negli anni ’80, quando Monserrato era ancora una circoscrizione di Cagliari. Ora ci riprovo, e tra i miei obiettivi, visto che ho lavorato come tranviere, c’è quello di rimettere a posto la viabilità cittadina, modificando alcuni sensi di marcia. Soprattutto nella zona dei giardinetti di via del Redentore, perché lì traffico si intasa spesso».

