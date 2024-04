Elezioni, adesso spunta una terza lista   

Sono momenti decisivi per la definizione delle candidature alla carica di sindaco per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. I giochi sembrerebbero fatti ma il condizionale è d’obbligo, considerato che le ultime ore sono spesso quelle in cui gli accordi possono saltare e mandare a carte quarant’otto tutto il lavoro fatto.

Trattative serrate

Due giorni fa ad esempio il rappresentante di “Uniti per Alessandra Todde” Carlo Solinas aveva annunciato che nel Campo Largo l’accordo era praticamente chiuso e che ci sarebbe stato un comunicato ufficiale, poi ieri a tarda sera la comunicazione della «necessità di limare gli accordi anche sugli assessorati». Idem nel centrodestra, dove l’assessore-segretario sardista Guglielmo Macchiavello aveva anticipato un comunicato, per poi rendere noto «che una riunione sarebbe iniziata a tarda sera». E in attesa di decisioni ufficiali, si resta nel campo delle ipotesi con la partita elettorale che dovrebbe vedere ai nastri di partenza due aggregazioni. Ma, a questo punto, non è improbabile neppure una terza lista.

In campo

Da una parte ci sarebbe l’alleanza a trazione sardista che vedrebbe insieme anche Fratelli d'Italia, la componente dell’attuale gruppo di maggioranza guidato dal sindaco Piero Casula e forse dal gruppo civico “Per Bosa”. Dall'altra un'alleanza fra i rappresentanti del Partito democratico, Movimento 5 Stelle, “Uniti per Alessandra Todde” e civici espressione della società civile. Nel primo schieramento, il candidato sindaco dovrebbe venir fuori dalla rosa formata dal vicesindaco Federico Ledda, dal consigliere regionale Alfonso Marras e dallo stesso sindaco Casula. Dall’altra parte i nomi sul tavolo sono quelli di Gianni Papi e Carlo Solinas ma a sorpresa potrebbe mettere tutti d'accordo la candidatura dell’avvocato Alessandro Campus. Già vicesindaco a inizio legislatura con Piero Casula, eletto nel 2019 con la lista “Un’altra Bosa”, aveva poi clamorosamente abbandonato la maggioranza insieme all’assessora Piera Addis perché contrario alla decisione del sindaco di allargare la maggioranza al Psd’Az. Dimissioni per contestare, a suo dire, un’operazione che portava al governo della città una forza politica presente nella lista di Rosalia Acca che aveva perso le elezioni. Ieri a tarda sera, circolava inoltre la possibilità che lo stesso Alessandro Campus potesse guidare una terza lista che potrebbe coagulare gli scontenti delle altre due. Insomma un bel rompicapo.

RIPRODUZIONE RISERVATA