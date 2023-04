Elezione del segretario Pd,  la commissione nazionale boccia il ricorso di Stochino 

L’ultima di una serie di doglianze. Così la commissione nazionale di garanzia del Pd battezza il ricorso di Matteo Stochino, 42 anni, di Ilbono, presidente del Consiglio comunale di Lanusei, che chiedeva l’annullamento delle elezioni per la segreteria. Senza entrare nel merito, l’organo di autogoverno giudica del tutto irregolare la procedura seguita dall’avvocato, che lamentava gravi irregolarità nello svolgimento della contesa elettorale che ha portato all’elezione di Ivan Puddu, 45 anni, di Baunei. Scrive la presidente Stefania Gasperini: «Le commissioni congressuali restano operanti fino alla seduta di insediamento della neoeletta assemblea del livello territoriale corrispondente e, pertanto, il candidato Stochino avrebbe dovuto rivolgersi ad esse e in particolare, in ultima istanza, alla Commissione regionale per il Congresso, che in Sardegna è rimasta nel pieno esercizio delle sue competenze sino al 25 marzo 2023». Ergo la procedura sarebbe sbagliata e di fatto troppo tardi per correggerla.

Secondo la commissione non vi sono ragioni secondo lo statuto che consentirebbero in via del tutto eccezionale all’organo di avocare a sé la decisione perché se così fosse si creerebbe un precedente: «idoneo a istituzionalizzare una (inammissibile e) funzione suppletiva della Cng in materia congressuale, che sarebbe contraria alle previsioni dello statuto Pd e del Regolamento sul funzionamento delle Commissioni di garanzia, nonché alla struttura federale». Il ricorso è quindi inammissibile. La decisione arriva il giorno prima dell’udienza al Tribunale di Lanusei, a cui Stochino si è rivolto per chiedere lumi sulle irregolarità. Oggi il Pd, assistito dall’avvocato Stefano Monni, comparirà di fronte al giudice che dovrà decidere sulla richiesta di sospensiva. Duro il commento di Stochino: «Questa decisione è l'emblema di ciò che il partito non deve essere: un partito che non vuole affrontare i problemi, che non è in grado di rispettare le norme che esso stesso si è dato, che abbandona a sé stesse le periferie. Se questa è l'alba del nuovo corso della segretaria Schlein, ci confermiamo ancora un partito gattopardesco, in cui tutto cambia per restare fermo.

RIPRODUZIONE RISERVATA